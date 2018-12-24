Galatasaray, kupa maçı dışında haftalardır kazanamıyordu. Büyük bir çırpınış olmasına rağmen eksikler ve cezalılar yönünden yavaş yavaş ligdeki iddialarını kaybediyorlardı ki dün geceki Sivas galibiyeti onların lige tutunmasını sağladı. Dün gece bir kez daha gördük ki Galatasaray'da sadece santrfor sorunu yok, belki de en az golcü sorunu kadar takım savunmasında da büyük sıkıntı var. Sivas'ın attığı ilk gole bakın... Ndiaye çıkarken kaptırıyor ama ondan sonra minik bir feykle dünya yıldızı Robinho, bomboş kalıp, golü yapıyor... Aslında tüm maça baktığımızda Sivas'ın çıkışlarında Galatasaray takım savunmasında ciddi yanlışlar yaptı. Fakat ofansif gücü olarak eski hallerine dönmüş gibiler. Mesela Feghouli'nin attığı ikinci gol... Ndiaye, rakibin arasına girdi bir iki kişiyi geçip sağda bomboş Feghouli'ye çıkarttı. Devre berabere bittiğinde ikinci yarı hemen herkes 'Problem yaşar mıyız?' diye düşünüyordu ki bu yarıda da devreye Onyekuru girdi. Çabukluğu ile gelen üçüncü gol ve güzel bir vuruş tekniği ile gelen dördüncü gol Galatasaray'a üç puanı getirdi. Dün geceki galibiyet Galatasaray'ın umutlarını pozitif yönde yukarı taşıdı ama devre arası gerekli takviyeler yapılmak kaydıyla.

Halil Umut Meler dün gece VAR'ı iyi kullandı. Galatasaray'ın penaltısını önce vermedi ki bir penaltıydı... VAR'a gitti baktı ve hatasını düzeltti. Ama daha önemlisi Galatasaray'ın attığı 3. gol... Onyekuru süratiyle defansın arkasına sarktı, golü attı ama yardımcı ofsayt dedi... Bu sefer de bu yanlış ofsayt bayrağını VAR sistemi haklı olarak giderdi ve golü verdi. Yani diğer bir deyimle dün gece VAR olmasaydı Galatasaray kazanamayabilirdi