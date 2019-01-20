Devre arası giden oyuncular ve yapılamayan transferler nedeniyle Galatasaray'da büyük sancı vardı. Fakat dün gece sezonun ikinci yarısına muhteşem bir başlangıç yaptılar. Özellikle Onyekuru'nun performansı ve Sinan'ın asıl yeri olmamasına rağmen oynadığı mevkiide attığı goller, sıkıntıları biraz olsun gidermiştir. Maça golle başlayan Galatasaray, öyle güzel goller attı ki hepsi birbirinden farklı... Kanattan geldiler, attılar. Ceza alanı içerisinde basit paslarla pozisyon bulup attılar. Rakibe ileride basıp kaptıkları topla da attılar. Önce şunu söyleyeyim, Ankaragücü üzülerek belirtiyorum ki küme düşmenin bir numaralı adayı olmuş. Direnç yok, organizasyon yok, disiplin yok. Bu da Galatasaray'ın işini çok kolaylaştırdı. Daha diri, daha organize bir rakip olsaydı Galatasaray dün geceki performansını gösterebilir miydi, kestirmek çok zor ama sanki Rodrigues'in yerini Onyekuru dolduracakmış gibi geliyor.

Galatasaray'ın hâlâ transfer yapmak için vakti var ve hâlâ bir golcüye ihtiyacı var. Bu mevkiide oynayabilecek şu anda sadece Sinan mevcut. Performansı ilerleyen haftalarda nasıl olur, bilemiyoruz. Üstelik sakatlık ya da ceza durumunda Galatasaray'ın golcüsü yok ama dün geceye baktığımızda Galatasaray için kazanılması gereken bir maçtı ve müthiş bir skorla şov yaparak kazanmasını bildiler.