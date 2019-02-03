Galatasaray bence Başakşehir'i şampiyonlukta kovalayacak yegane takım ama dün geceki gibi puan kayıpları onları da devre dışında bırakabilir. İlk yarı sahada olmayan ruhsuz oyuncular, ikinci yarı biraz olsun kıpırdadılar. Tabii ki ilk yarıda en büyük problem bazı oyuncuların Alanya'ya tatile gelmiş gibi davranmaları. Özellikle orta saha ne hücum organizasyonu yapıyor ne de defansına yardım ediyordu. Fernando yok, Ndiaye yok, Belhanda ortalarda dolaşıyor, Feghouli sadece top ayağındayken var, tabii böyle olunca da Galatasaray rakip kaleye bile gidemedi. Aslında devre berabere bitecekti ki uzatmalarda Muslera kötü yakalandı. Konsantrasyon zaafı, rakibe bakmama ve kale çizgisi önünde yakalanması Alanya'ya golü getirdi.

Aslında bu golde de Campos'un hakkını verelim. Muslera'yı ileride gördü, iyi vurdu.

İkinci yarı Galatasaray, bayağı bir kıpırdandı.

Başta Belhanda, Feghouli inisiyatif aldılar ve ikinci devrenin hemen başında da bu ikilinin ortaklığıyla Galatasaray beraberliği yakaladı.

Belhanda çok güzel bıraktı, Feghouli ortaya çevirecek zannedilirken çok iyi vurdu.

Mitroglou ağır bir santrfor. İç saha maçlarında sağdan soldan gelen toplarda çok iyi işler yapabilir ama deplasmanlarda çok etkili olacağını düşünmüyorum. Dün gece de neredeyse topla hiç buluşamadı ama bu da çok doğal. Takım arkadaşlarının birçoğunun bırakın futbol mantığını, ismini bile bildiğini zannetmiyorum. Sonuçta Alanya iyi mücadele etti ve G.Saray'ın bu 2 puanlık kaybının şampiyonluk yolunda ne denli etkili olacağını göreceğiz. Hakem Alper Ulusoy'u 1-2 faul hatası dışında çok beğendim.

Oyunu kesmedi, kararları yerindeydi, kartlarını da genelde doğru kullandı.