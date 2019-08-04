6-1 kaybedilen Bayern Münih maçında 7. golü yememek için oyuncusuna “Yerde yat, sakın kalkma” demesi Fenerbahçe teknik direktörü adına rezilliktir. Sarı-lacivertli takım için de prestij kaybı

SORU: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, taraftarın hedefindeki Orhan Ak'a sahip çıktı ve tepki gösterenlere "Kim size 25 milyonu temsil etme yetkisi verdi. Taraftarı temsil eden seçilmiş yönetimdir" dedi. Orman'ın açıklamalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

FIKRET Orman yerden göğe kadar haklı. Orhan Ak ne yapmış, Beşiktaş'a küfür mü etmiş, top oynadığı dönemlerde kasten gol yedirip Beşiktaş'ı şampiyonluktan mı etmiş? Ne yapmış? Zamanında Emre Belözoğlu ile Beşiktaş taraftarı kavga ettiğinde Emre'yi korumuş. Aslında doğruyu da yapmış. Hatta az bile yapmış. Eğer Beşiktaş taraftarları, 'Orhan Ak'ı istemiyoruz' diyorlarsa ben onları komik olmakla suçlarım. Neymiş efendim, etik değerlermiş… Sözüm ona Orhan Ak, Beşiktaş taraftarına dil uzatmış, eylem yapmış. Bana kimse hikâye anlatmasın. Beşiktaş taraftarı da etikten falan bahsetmesin. Siz değil misiniz, efsane başkanınız Süleyman Seba'yı 40 bin kişi hep bir ağızdan küfürle istifaya davet eden. Siz değil misiniz, "Emek hırsızı(!) Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'a istemiyoruz" deyip de sonra bağrınıza basan. Onun için Türkiye'de özellikle bugün A deyip yarın B diyen en önemli taraftar grubu Beşiktaş taraftarıdır.

SORU: Fenerbahçe, iki ciddi hazırlık maçında da çok gol yiyerek yenildi ve eksiklerini gördü. Sezonun başlamasına da az bir zaman kaldı. Bu sezon taraftar sarı-lacivertli ekipten umutlu olmalı mı?

BAŞKAN Ali Koç ve F.Bahçe yönetimini anlamıyorum. Stratejik olarak çok çok ciddi hatalar yapıyorlar, Fenerbahçe, Audi Cup'ta oynadığı vakit ne elde ediyor? Büyük para mı? Hayır. Ama ortadaki tablo şu; maalesef 11 gol yiyip taraftarda ve spor kamuoyunda büyük üzüntü yaratarak İstanbul'a döndüler. Pek tabii ki Bayern Münih'e ve Real Madrid'e yenilmeleri normal. Ama bu beraberinde 20 milyon Fenerbahçeli de daha sezon başlamadan "Acaba yine hüsran mı olacak?" kanaati uyandırıyor. Ayrıca Ersun Yanal da rezil oldu. 6 olmuş maçta 7'inci golü yememek için oyuncusuna "Yerde yat, sakın kalkma" demesi Ersun Yanal için rezillik, Fenerbahçe camiası için ise prestij kaybı olur.

SORU: Türk takımlarının transfer dönemine hazırlıksız olduğunu bir kez daha gördük. Hâlâ çoğunun eksikleri var. Ortada bir programsızlık var mı? Kulüplerimizin transfer çalışmalarını nasıl görüyorsunuz?

KULÜPLER bodoslama transferler yapmaya çalışıyorlar. Her takım neredeyse taraftarını mutlu etmek amacıyla sallapati transferler yapıyor. Üstelik yapılan bu transferlerle bütçe ne kadar örtüşüyor, o da belli değil. Sonuçta devlet olaya el koydu, borç yapılandırılması gerçekleşti ama görünen o ki, yine eski tas eski hamam.