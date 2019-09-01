Beşiktaş yavaş yavaş toparlıyor. Dün gece mükemmel değillerdi ama iyi oynadılar. Üstelik müthiş fedakarlık ve müthiş bir coşku içerisindeydiler. Maça baktığımızda Rize birkaç defa geldi. İlkinde de golü buldular. 90+7'de de Beşiktaş'ı Allah korudu.

İlk yarı Beşiktaş sürekli arayış içerisindeydi. Özellikle sağ kanattan Lens ve Gökhan ile sürekli pozisyon bulmaya çalıştılar. Aslında bütün bu coşku ve mücadele aynı oranda pozisyon getirmedi. Bunun temel nedeni de Güven'in acemiliğiydi. Gençlik ve tecrübesizlik nedeniyle koşacağı yeri ve pas zamanlamasını kestiremiyor. Üstelik kalabalık savunma arasında da nasıl oynaması gerektiğini tam öğrenememiş.

İkinci yarı özellikle N'Koudou girince Beşiktaş daha etkili olmaya başladı. Ve ikinci yarının hemen başında da Caner'in ortasından Vida kafayla beraberliği yakaladı. Bu dakikadan sonra sahada sadece Beşiktaş vardı. Rize'yi abluka altına aldılar. Bu devreye de baktığımızda Beşiktaş'ın yine müthiş bir baskısı olmasına rağmen fazlaca pozisyonu yoktu. Fakat son dakikada Rizespor mutlak ama mutlak bir galibiyeti kaçırdı. Bomboş, nereye vursa gol olacak ama Rizeli oyuncu topu üst direğe nişanlayınca Rizespor galibiyeti kaçırmış oldu. Kim ne derse desin Beşiktaş çok iyi bir kadroya sahip. Daha Burak gelecek. En az Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray kadar şampiyonluk şansı var. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu genelde objektif bir maç yönetmeye çalışsa da son dakikalarda N'Koudou'yu iki defa oyundan atması gerekirdi. İlkinde rakibin bileğine bastı, sarı kart ile geçiştirdi. Hemen ardından da Rizespor kalecisi Gökhan'ın aşiline bastı. Ama ne yazık ki sahada kaldı.