EĞER Fenerbahçe sezon sonu şampiyon olacaksa bilin ki dün geceki maç çok önemli bir kilometre taşıdır. Düşünebiliyor musunuz, ilk 60 dakika her şey çok kötü gitti. İlk yarıda direkten dönen toplar Fenerbahçe için şanssızlıktı. Tam oyunda üstünlüğü alıyorlardı ki komik ve acemice bir gol yediler. Mert kale vuruşunu yaptı, Dirar uyudu, kontrol etmesi gereken Visca aldı topu gitti, üstelik Jailson o kadar kolay geçildi ki inanılır gibi değil. Ve Başakşehirli Crivelli sıfıra yakın noktadan Altay'ın yememesi gereken bir golü yaptı.

Devre biterken Muriç attı ama ofsayttı. İkinci yarı eğer Visca, defans uyuduğunda kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu atsa iş bitmişti. Bence Visca'nın kaçırdığı gol, Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada 3 puanı aldığı andır. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe iyi geldi. O ana kadar çok tartışılan Tolga Ciğerci, Muriqi'ye öyle bir pas attı ki görülmeye değerdi. Ama bu pas kadar zor pozisyonda Muriqi'in vuruş tekniği de alkışlanacak cinsten. Her santrforun vurup gol yapabileceği bir gol değildi.

Bu gol Fenerbahçe'yi daha da havaya soktu ve bitime saniyeler kala Ferdi'nin ortasında ilk golde acemice hatası bulunan Dirar'ın kafası Fenerbahçe'ye 3 puan getirdi.

Fenerbahçe'nin ofansif gücü çok iyi. Ama malumun ilamı, defansif olarak yetersizler. Dün gece savunma dörtlüsünün üç oyuncusu belki de hayatlarında birkaç defa bu mevkilerde oynamışlardır. Böyle de olunca hata yaptılar, pozisyon verdiler ama Başakşehir'de bazı oyuncuların beceriksizliklerine dua etsinler. Sonuç olarak Fenerbahçe bu sezon lige çok iyi başladı ve dün gece de altın değerinde bir 3 puan aldı.

Karşılaşmayı yöneten hakem Halil Umut Meler'i çok beğendim. Neredeyse tüm kararları doğru. VAR sistemi 2 ofsayt pozisyonunda kullanıldı. İki gol de VAR yardımıyla ofsayt diye iptal edildi ki iki karar da doğru.