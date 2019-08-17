SEZONUN ilk maçları hep zor geçer. Aslında ilk maçların da günahı olmaz derler ama dün gece G.Saray'ın yenilgisinden çok oyuncuların büyük bir kısmının rezilliğinden bahsetmek lazım.

Öncelikle Marcao... Geçen sezon iyi oynadığı maçlar da var ama çok önemli karşılaşmalarda kritik hatalar yaptı. Dün gece de sarı kartı varken manasız bir hamleyle kendini attırdı. Luyindama tek hamleli futbolcu. Tank gibi. İlk hamlede başardı başardı, başaramadı, çok şey kaybetti. Belhanda, sahada var mı, yok mu belli değil. Selçuk, artık yolun sonunda. Diagne, inanılmaz isteksiz. Zaten G.Saray'ın golcüsü olmadığı geçen sezondan belli.

İlk yarı G.Saray baskılıymış gibi görünse de kontrataklarla Denizlispor etkili geldi. Selçuk penaltıyı kaçırmasa sonuç böyle olur muydu, hiç zannetmiyorum. Ama Selçuk'un penaltıyı kaçırıp ardından da Marcao'nun atılması oyunda tüm dengeyi Denizlispor lehine değiştiriverdi. İkinci yarı oyunun mutlak hakim Denizlispor'du. Bence sahanın en iyi oyuncusu Recep Niyaz 3 puanı getiren ve G.Saray'ı ilk maçta bitiren adam oldu. Dedik ya G.Saray için kaybetmekten çok bazı oyuncuların form ve ruh halleri daha üzüntü verici. Babel bir şeyler yapmaya çalışıyor, hepsi bu. Ama Onyekuru'yu arayacak mı, bunu zaman gösterecek.

Hakem Abdulkadir Bitigen VAR yardımıyla verdiği penaltıda haklı. Diagne'nin sol ayağına basılıyor. Marcao'yu oyundan atmakta da haklı. Ama barajda topu elle kesen Babel'e ikinci sarı kartı veremedi. İkinci yarıda Barrow mutlak gol pozisyonunda ilerlerken anlamsız bir elle oynama vererek pozisyonu kesti. Bırak gol olsun, elle oynama varsa ki yok, sonra iptal edebilirsin.