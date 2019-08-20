DÜN gece tuhaf bir maç izledik. Skora bakıldığında Fenerbahçe geri geldi diyebileceğimiz bir karşılaşma. Oyun olarak iyi mi, kötü mü, net konuşamayız. Çünkü öyle bir maç ki neredeyse ilk yarım saatte 3 fark oluverdi. Asla ölçü olamaz. Rakip darmadağın oldu. Art arda verilen penaltılar hem rakibin oyun düzenini bozdu hem gardını düşürdü hem de bütün dengesini kaybetmesine neden oldu. Fakat ne olursa olsun dün geceki rahat galibiyet pek tabii ki olumlu sinyaller verdi.

Kruse ve Emre hem inisiyatif alma hem de oyun liderliği anlamında belli ki Fenerbahçe'ye çok şey katacaklar. Vedat Muriqi çok hırslı. Kapasitesi belli ve zayıf rakiplere karşı içerideki maçlarda çok iyi işler yapabilir. Herkes defansif sorunu merak ediyordu. Özellikle ikinci yarıda defansın arkasına atılan toplarda Fenerbahçe zaman zaman problem yaşadı. Özellikle Fenerbahçe defansı kendi kalesinden uzakta kurulduğunda büyük risk içindeler. Dün gece bunu bazı pozisyonlarda net gördük.

Ama sonuç olarak Fenerbahçe sezona lider başladı. Hem skor çok önemli hem de psikolojik olarak dün geceki galibiyet camiayı kenetlendirdi.

Hakem Arda Kardeşler aslında iyi hakem fakat ilk penaltıda anlayamadığım şeyler var. Hiçbir lafım yok, ikinci ve üçüncü penaltılar net penaltı. İlk penaltıda faulü Kruse'nin yaptığını düşünüyorum. Ama hakem penaltı noktasını gösterdi ve VAR devreye girmedi. Ya o penaltıyla Fenerbahçe maçı 1-0 kazanmış olsaydı ne olacaktı? Ayrıca Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, yine hakemin gözü önünde küfür ediyor ve maalesef yine cezasız kalıyor.