Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, taraftarların tepkisi nedeniyle kızgın olduğunu belirterek istifa edeceğini açıkladı. Bundan sonra nasıl bir süreç yaşanmasını bekliyorsunuz. Orman bu kararından vazgeçer mi?

Kimse kimseyi kandırmasın. Şahsi görüşüm, Fikret Orman, Yıldırım Demirören'in emanetçisidir. Türk futbol tarihinde ve başka sektörlerde bu tür emanetçilik olaylarına çok sık rastlarız. Sevgili Yıldırım Demirören, TFF Başkanlığı'nı bıraktı, belki Beşiktaş Başkanlığı'na dönecek. Fikret Orman için de ayrılma vakti. Eğer yanılıyorsam herkesten özür diliyorum... Yoksa geçecek bu işleri Fikret Orman. Neymiş sosyal medyada şu olmuş, bu olmuş! Ben aynı filmi Serdar Bilgili'de de görmüştüm. Müesses nizam, Serdar Bilgili'ye özel yaşamından dolayı 'geri çekil' dediler. O da iki tane küfrü bahane edip çekiliverdi. Hepsi bu!

GERİLİM EN ÇOK TERİM'E YARAR

Fatih Terim, dün Ali Koç'un kendisi hakkındaki sözlerine karşılık olarak, "Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim" dedi. Terim'in bu sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, aslında bu olayla alakası yok ama gerekse Fatih Terim ortamı çok gerdiler. Aslında bu kavga Fatih Terim'e yarıyor. Fenerbahçe'nin Başkanı koskoca Ali Koç, Galatasaray'ın teknik direktörü ile uğraşıyorsa bu tablodan Fatih Terim kârlı çıkar. Fakat ne olursa olsun, bu dakikadan sonra Türkiye'de hiç kimse statlarda yaşanan olaylardan medyayı sorumlu tutma sahtekârlığına başvurmasın. Mal ortada, atmosferi geren özellikle idareciler ve antrenörlerdir. Tuhaf olan şu, şimdi biz ortamı yumuşatmaya çalışıyoruz. Başkanlar, idareciler, hocalar ortamı gerdiler gerdiler, şu anda ortamı yatıştırma görevi medyaya düştü. Utanmalılar! Koskoca kulüpler, antrenörler, başkanlar utanmalılar! Ortamı gerip 3 puan almak için yaptıkları hokkabazlığa bak. Hiçbir zaman aklıma gelmezdi bir derbi öncesi ortamı yumuşatma görevi medyaya düşsün.

DERBİYİ G.SARAY KAZANIR, TRABZON'DA BERABERLİK OLUR

Bu hafta sonu oynanacak G.Saray-F.Bahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmalarında hangi takımları galibiyete yakın görüyorsunuz?

G.Saray-F.Bahçe maçında, G.Saray'ı favori görüyorum. G.Saray'ın kazanacağını düşünüyorum. Hakemlik yaptığım yıllara bakıyorum, son 20 yıla bakıyorum, umumiyetle aslında maçı favoriler kazanamaz ama bu maçta G.Saray'ı şanslı görüyorum. F.Bahçe'nin defansı SGK'dan emekli. Bitik haldeler. Yolun sonuna gelmişler, ağırlar, kimin ne yaptığı belli değil. G.Saray'ın avantajı rakibinin defans zaafı. Ama futbol bu belli olmaz. Biz neler gördük son 50 yılda. Trabzonspor-Beşiktaş maçı ise her skora açık. Sanki berabere bitecek gibi geliyor ama kaybeden takım birçok açıdan büyük sıkıntıya girer.

CÜNEYT ÇAKIR'DAN BAŞKASI OLAMAZDI

Derbi öncesi karşılıklı açıklamalarla tansiyon yine yükseldi. Herkes gerilimi yüksek bu maça hangi hakemin atanacağını konuşuyordu. Merkez Hakem Kurulu da beklendiği gibi dün Cüneyt Çakır'ı atadı. Sizce doğru bir karar mı verildi?

Merkez Hakem Komitesi aptallık yapmadı. Bu maçın hakemi Cüneyt Çakır'dan başkası olamazdı. Dünyanın en iyi 3 hakeminden biridir o. Evladım gibidir. Bileğinin hakkıyla, tırmalaya tırmalaya dünyada yukarıya yükselmeyi başardı. Böylesine gerilimli bir maçı Cüneyt Çakır dışında birine vermek açıkçası dangalaklık olurdu. Merkez Hakem Komitesi de dangalak olmadığına göre pek tabii Cüneyt'i verdiler ve hiç risk almadılar. Bu demek değildir ki cumartesi günü Cüneyt Çakır mükemmel maç yönetir. Bu işler kolay değil. Çalacağın veya çalmayacağın bir düdük, bırakın skoru değiştirmeyi, toplumsal bir olaya bile neden olabilir. Ama Türkiye'de bu karşılaşmanın gerilimini kaldırabilecek tek hakem şu anda Cüneyt Çakır'dır.