Uzun yıllardır F.Bahçe, bireysel hatalardan bu kadar acemice goller yememişti. Çok mu iyi oynadılar, hayır. Belki ilk yarıda oyunu kontrol ettiler ama asla dikine çabuk oynamadılar. F.Bahçe için birçok şey kötü giderken Rodrigues'in hareketliğiyle soldan gelip Tolga ile golü buldular. Aslında bu tür maçlarda üstelik top kontrolü sizdeyken öne geçmek çok büyük avantaj.

Amaaaa... Genç bir çocuğu harcamak istemiyorum. Fakat Altay şu haliyle asla şampiyonluğa oynayacak F.Bahçe'nin kalecisi olamaz. Harun da olamaz, Volkan'ın ölüsü bile bunlardan iyidir. Tam devre bitiyordu, Altay art arda hatalar yaptı, 'gelin atın' dedi. Alanya beraberliği buldu.

İkinci yarı yine F.Bahçe için komedi gibi goller vardı. Santra yapıldı, oyun başladı. Bu sefer Jailson ayağındaki topu rakibe verdi. Hem de ceza alanı içinde yaptı bu işi ve Alanya da golü buldu. Ardından sağ bek Ozan, topu kaptırdı, üçüncüyü de yediler.

Ersun Yanal'ın şuna çok iyi karar vermesi lazım. Kaleci Altay gelecek vadedebilir ama şu an büyük risk. Ne Jailson ne de Zanka stoper falan değiller. İkisi de el bombası gibi. Hele hele Jailson, Başakşehir maçında da yaptığı hatadan gol geldi. Dün gece de maç onun dramatik ve komik hatası yüzünden gidiverdi.

Halis Özkahya için iyi maç yönetti diyemem. Skora göre maç yönetti ve ben hâlâ VAR sisteminin bazı penaltı pozisyonlarında niye devreye girmediğini anlayamıyorum. 49'da Cisse çekilip düşürülüyor, bence penaltı. VAR uyuyor, Halis 'devam' diyor. İlk yarının son dakikasında Alanyaspor'u alenen arkasından itiliyor. Vida yapınca penaltı ama dün gece Halis ve VAR'dan yine tık yok.



KURAL HATASI YOK

Cisse'nin ikinci golünde gündeme getirilen kural hatası iddiaları ise doğru değil. Hern e kadar kaleci topu oyuna sokmadan önce rakip oyuncuların ceza alanının dışında bulunmaları gerekse de FIFA oyunun hızlanması açısından ilk topta kaleciye direkt müdahale yoksa oyunun devam ettirilmesine izin veriyor.