Başlık sevindirici. Aslında bu başlığı dün geceki galibiyetimiz nedeniyle değil aynı dakikalarda Tiran'da oynanan Arnavutluk-İzlanda maçının sonucuna göre attık. Çünkü bizim galip gelmemiz düşünülebilirdi ama Arnavutluk'un İzlanda'yı yenebileceğine ihtimal vermiyordum. Artık siz bu satırları okurken Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmemesi mucizelere kalmış bir milli takımımız var.

Dün gece iyi mi oynadık?

Bence evet. En azından oynamamız gerektiği gibi oynadık ve kazandık. Güzel taraflar şu; takım çok genç, birçoğu sokağa çıksa millet tarafından tanınmaz ama ruhu hissettiğimizde çok memnuniyet verici bir milli takımımız var. Cenk Tosun çok iyi döndü. Deniz Türüç attığı gol ile 'Artık burada oynarım' dercesine ışık verdi. İlk 20 dakika biraz zorlansak da bu dakikadan itibaren bütün inisiyatifi ele aldık. Cenk'in attığı gol kolay gibi görünse de çok ama çok zor bir goldü. Defanstan çıkan uzun bir top, Cenk'in savunmanın arkasına gitmesi... Birçok oyuncu o anda vururdu ama Cenk klasına yakışanı yaptı ve müthiş tekniği ile kalecinin üzerinden aşırtarak topu yere vurmadan milli takımı öne geçirdi. Rakip kim olursa olsun 1-0 galibiyet risklidir ama ikinci yarının hemen başında Deniz'le skor perçinleşti. Serbest vuruşu çok iyi kullandı. Kapalı köşe dediğimiz yerden direk dibinden golü yaptı. Zaten bu golle de maç bitti.

Sonuç olarak dün geceki galibiyet ama aslında Arnuvutların galibiyeti bizi hedefe çok yaklaştırdı. Kesinlikle bu grubun Fransa'dan sonra en iyi takımı biziz. Üstelik birçok papaz da kadroda yok. Ruh geri dönmüş, çok keyif veren bir milli takımımız var.