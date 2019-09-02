İlk haftalar Fenerbahçe için acaba mı dedik ama dün geceden sonra artık galiba diyoruz. Fenerbahçe dün kazanamadı ama kaybetmiş olsaydı bile aynı şeyi söyleyecektik.

Fenerbahçe çok iyi takım olmuş, dönem dönem korkunç top oynuyorlar. Pas yüzdesi, pasın çabukluğu, şut atma, araya oynama, ne tarafından bakarsanız bakın dönem dönem Fenerbahçe'yi muhteşem gördük. Eğer kalede muhteşem bir kaleci yani Uğurcan olmasa ya da Rodrigues, Tolga Ciğerci son vuruşları iyi yapsalar dün akşam Fenerbahçe 7-8 gol bulabilirdi.

Normalde 10 gol olması gereken bir maç 1-1 bitti. Pek tabii ki Trabzonspor'un da pozisyonları var ama dedik ya su molasına kadar yani ilk 20-25 dakikada maç 3-0 oluyordu.

Bunun temel nedeni sadece Fenerbahçe'nin temposu, pas çabukluğu değil aynı zamanda Trabzonspor defans oyuncularının zayıflığı ve hataları.

Benzer hataları Fenerbahçe de yaptı.

Mesela yedikleri gol bunlardan biri.

Fenerbahçe'nin sol tarafı geçen hafta Başakşehir maçında bir gol yedirmişti dün gece de oradan geldi ve bomboş kafayı vurup Trabzonspor beraberliği yakaladı.

Sonuçta Kadıköy'deki karşılaşma 1-1'lik skorla berabere bitti ama özellikle Fenerbahçe gelecek için çok iyi ışık verdi. Trabzonspor hücumda topu çok iyi kullanıyor ama çok ciddi defans problemleri var. Tartışmasız gecenin en başarılı isimlerinden biri de karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'tu.

Kusursuza yakın maç yönetti, ilk yarıda Trabzonsporlu oyuncunun vücudundan gelip eline çarpan topta penaltı vermemesi doğru karar.