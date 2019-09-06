Bu MHK’nin Türk futboluna faydası olmayacağı gibi hakemlerin gelişimine de bir gram katkısı olamaz

SORU: Yaz transfer dönemi bitti. Pek çok önemli isim alındı. Bu futbolcular ligin değerini yükseltir mi? Nasıl bir katkı bekliyorsunuz?

ÖZELLİKLE Galatasaray ve Fenerbahçe, Rus ruleti oynar gibi transferler yapıyorlar. Art arda gelen ama pahalı ama hesaplı transferlerle kadrolarını güçlendirmeye çalıştılar. Beşiktaş ve Trabzonspor ise biraz daha kontrollü olmaya gayret sarf etti. Anlamadığım bu kadar para, yaşı geçmiş, muhtemelen son durağı burası olacak futbolculara neden verildi. Bunun, Türk futboluna ne faydası var kestiremiyorum. Olaylar şöyle gelişse anlayabilirim. Yeni transferler özellikle kulüplerimizi Avrupa'da ciddi yerlere taşırlar amenna. Ama bakıyoruz ki birkaç yıl önceki Beşiktaş'ın kısmi başarısından başka başarı yok. Bu transferler sadece ve sadece yayıncı kuruluşa yarar. Haklı olarak onlar daha fazla dekoder satmak, daha fazla kazanmak için isimli transferleri isteyebilirler. Diğer bir deyimle bir tarafta vahşi kapitalizm, diğer tarafta ise Türk futbolunun geleceği.

SORU: Galatasaray, yeni transferleri için görkemli bir tören düzenledi ama en çok konuşulan konu Falcao'nun alacağı ücret. Galatasaray'ın yaptığı çılgınlık mı?

GALATASARAY'IN yaptığı çok büyük bir kumardır. Türk futbol tarihinde eşine ender rastlanan bir törenle Falcao'yu getirdiler. Bu törenin ve şatafatın çok büyük iki dezavantajı var. İlki, beklenti çok büyütüldü. Taraftar ve camia Falcao'dan çok ama çok şey bekler hale geldi. Falcao en ufak sallandığında o gösterişli gece akla gelecek. Ben bu filmi Van Persie'nin Fenerbahçe'ye transferinde de görmüştüm. Van Persie de en az Falcao kadar dünya yıldızıydı ama Fenerbahçe'deki performansını hatırladığımızda rezil oldu gitti. İkinci büyük sıkıntı şu, Galatasaray kadrosunun çoğu, takımı son iki sene şampiyonluğa taşımış isimler. Bu şatafatlı gece ister istemez bütün oyuncularda kıskançlık yarattığı gibi kendilerini biz üvey evlat mıyız diye hissettirebilir. Falcao atıp maç kazandırmaya başlarsa problem olmaz. Diğer oyunculardan tık çıkmaz ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Falcao'nun performansı düştüğünde ya da beklentilere cevap veremediğinde diğer oyuncular yavaş yavaş homurdanmaya başlarlar. Falcao'nun parası da batar, görkemli karşılama törenleri de.

SORU: Hakemlerin 3 haftalık performansları nasıldı? MHK'yi çok eleştirmiştiniz ve takipçisi olacağım demiştiniz. Şu ana kadarki yorumunuz nedir?

BU MHK'den hiçbir şey olmaz. Bu MHK'nin Türk futboluna zerre kadar faydası olmayacağı gibi hakemlerin gelişimine de bir gram katkısı olamaz. Üç haftaya baktığımızda iyiler de vardı kötüler de. Örneğin MHK Fırat Aydınus'a dua etsin. Fenerbahçe-Trabzonspor maçını mükemmel yönetti de problem çıkmadı. Ama özellikle bu sene tıpkı geçen sene olduğu gibi VAR uygulamalarında çifte standart görüyoruz. Evvelki hafta rakibin kaval kemiğine basan Seri, VAR uyarasıyla oyundan atıldı. Aynısını Beşiktaş maçında yeni transfer N'Koudou yaptı. Rizesporlu oyuncunun kavalına bastı hakem atmadı, VAR'dan da bir uyarı gelmedi. Bunun adı çok ciddi bir çifte standarttır...

SORU: Elle oynamada VAR izlemesi olmayacak, direkt VAR'dan gelen bilgiye göre hareket edilecek. Bu değişikliği nasıl değerlendirirsiniz?

SAÇMA. Bu karar yüzde 99 olayda sağlıklı sonuç verebilir ama öyle bir durum vardır ki hakemin takdiri çok önemlidir. Bu karar da VAR hakemine bırakılamaz.