Beşiktaş'ta kan kaybı süratle devam ediyor.

Sezona iyi başlayamadılar, iyi oynamıyorlar ve art arda mağlubiyetler yaşıyorlar. Üstelik yedikleri gollere baktığımızda tam bir komedi. Aslında Beşiktaş oyuna iyi başladı.

Fazla bir pozisyon üretmese de pas trafiği açısından daha üstündü. Trabzonspor; Beşiktaş'ı bekledi, çabuk adamlarla çıkmayı denedi ama golleri özellikle ilk golü duran toptan attı.

İlk iki gol, Beşiktaşlı oyuncuların kafalarından geldi.

Evet yanlış okumadınız… İlk golde serbest vuruşta Sosa ortalıyor, Dorukhan'ın kafasından sekip gol oluyor. İkinci golde ise Sosa'nın müthiş bir şutu var.

Necip, bir savunma oyuncusunun yapmaması gerekeni yapıp topa kafasını uzatıyor. Karius da kontrpiyede kalınca bu müthiş bir gol olarak pek tabii ki Sosa'ya yazılıyor.

İkinci yarı Trabzonspor, Beşiktaş'ı sahadan sildi. Fizik olarak da geri düşen Beşiktaş, art arda pozisyonlar vermeye başladı. Sonuçta Beşiktaş'ın neredeyse pozisyon üretemediği, gol dışında da hiçbir şey yapamadığı, adeta golleri kendi kalesine attığı bir maç izledik.

Bu skorlardan sonra Avcı ne yapacak bilmiyorum.

Başkan istifa etti, Beşiktaş en kötü dönemlerinden birini yaşıyor ve nasıl toparlanacakları konusunda en ufak bir reçete yok. Trabzonspor, Sosa'nın liderliğinde yola devam ediyor. Hem çok iyi bir lider hem de çok kaliteli bir oyuncu.

Ali Palabıyık genel anlamda iyiydi. İlk yarıda birkaç sarı kart tartışılır ve bence yanlış. Ama oyunculara yaklaşımı, oyun kontrolü çok başarılı.