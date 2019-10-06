Futbol rezil, Galatasaray'ın ahı gitmiş vahı kalmış ama sahada son derece tehlikeli, çok çok erken eyyam ve tilkilik sularında yüzen bir hakem vardı.

Galatasaray'ın yürüyecek hali yok... Vasatı geçen yok... Sanki futbolcular hocayı ya da yönetimi protesto edercesine oynamıyorlar. Yorgunluk bahane olamaz. Kenardaki Terim'e bakıyorum o da bir tuhaf... Sanki karar aşamasında gibi. Sonuçta Galatasaray, art arda kan kaybediyor.

Dün gecenin en önemli konusu Türk hakemliliğinin zavallılığıdır. VAR'a gitmek için ne gerekiyor anlayamıyorum. Dakika 90; Belhanda, G.Birliği defans oyuncusu tarafından tam topa vururken omzundan çekilip düşürülüyor. Net, tartışmasız, açık bir penaltı... Çekmenin şiddeti ile düşmenin vasfı birbiriyle ilintili. Abartı filan yok. Hakem 'devam' diyor ama ne hikmetse VAR hakeminden en ufak bir uyarı gelmiyor. Kabul edilemez ve düşündürücü. Madem VAR bu tür pozisyonlara da müdahale etmeyecek peki ne olacak? İlk yarıda Mariano'nun rakibinin yumruk, tokat karışımı bir vurması var. Bence bu da kırmızı... Hakem sarı verdi, yoruma açık olabilir... Bu pozisyonda VAR daveti olmasa haklı görebilirim ama dün gece Galatasaray çok ama çok kötü oynadığı bir maçta haklı bir penaltı verilse bal gibi üç puanı alıp dönecek. Hak ettiler ya da etmediler o ayrı bir tartışma konusu ama Türk hakemlerinin rezil rüsva maçlar yönettiği de alenen ortada.

Bu MHK'nın Türk futboluna bir gram faydası olmayacağının ıspatı her geçen gün ortaya çıkıyor.