Kan kaybı devam ediyor. Beşiktaş hem çok kötü oynuyor hem de sakatlıklarda kadro derinliği fazla olmadığı gün gibi aşikâr. Üstelik tam olarak ne oynadıkları da belli değil. Bazı oyuncular asla bu takımda oynayabilecek yetenekte değiller. Bütün organizasyonu Ljajic gibi Beşiktaş'ın en yaratıcı oyuncusu yapması gerekirken ilk 11'de başlayamıyor. Lens ve diğer kanat oyuncuları hatta kanat bekleri oyunda yoklar. Peki o zaman Beşiktaş nasıl gol atacak? Burak gibi Türkiye'nin en etkili forvetlerinden biri Beşiktaş'ta ama hem istediği topları alamıyor hem kanatlara inemiyor hem de formsuz bir dönem geçirdiğinden etkisiz kalıyor. Tabii hatalı ya da suçlu aranacaksa bunun başında da Abdullah Avcı gelmeli. Takım asla iyi gitmiyor. Yeni hoca yeni sistem dedik ama maalesef haftalar geçiyor Beşiktaş toparlanacağına daha da kötü bir görünüm içerisinde. Aslında bütün bunlara rağmen Beşiktaş kazanabilirdi de. Son beş dakikada yakalanan iki mutlak gol pozisyonu var ki atmak kaçırmaktan daha kolay. Diaby'nin kaçırdığı gol inanılır cinsten değil. Köşeye bırakacağına kalenin ortasına vuruyor. Ankaragücülü oyuncu da ayağıyla golü çıkarabiliyor. Hemen ardından da Umut Nayir'ın hem acemiliği hem de belki tecrübesizliği ortaya çıktı. Kaleci ile karşı karşıyayken hem erken vurdu hem de kötü vurdu. Normal bir golcü biraz daha topla ilerler öyle vurur. Sonuçta Beşiktaş her geçen hafta kan kaybediyor. Ve ilerisi için asla ışık vermiyor. Ali Şansalan'a kim ne derse desin ben çok beğendim. İlk yarıda Elneny'nin kalecinin suratına ayakla müdahalesi var. Pozisyonu defalarca inceledim. Ve kasıt unsuru taşımadığını düşünüyorum. Topa hamlesini yapıyor. Ayak topun üzerinden sıyırıyor ve o ayak istemeden kalecinin suratına geliyor. Burada bu olayı kasıt var diye değerlendirmek futbolun mantığına uygun değil.