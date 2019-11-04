Gizli anlaşma

Trabzonspor-Göztepe maçındaki hakem skandalının perde arkasını Ahmet Çakar açıklıyor. MHK, "VAR'a gidip kararını değiştiren hakem ceza alacak" diyerek çok tehlikeli bir karar verdi. Hakemler de aralarında yazılı olmayan, tuhaf bir işe giriştiler ve "Aman ne olur birbirimizi VAR'a çağırmayalım" dediler…

Merkez Hakem Komitesi, Türk hakemliğinin 3 ayda içine etti. Manasız, çok tehlikeli, hakemleri baskı altına alan bir karar verdi. Sezon başı dediler ki, "VAR daveti ile VAR'a gidip kararını değiştiren hakem ceza alacak." Böyle saçma, böyle tehlikeli, böyle tuhaf bir karar olur mu? Hangi hakem ceza almak ister? Hem kariyer hem para kaybı. Dolayısıyla da hakemler kendi aralarında yazılı olmayan, tuhaf bir işe giriştiler ve "Aman ne olur birbirimizi VAR'a çağırmayalım" dediler…

AYDINUS VAR'A GİTSE PENALTI VERECEK

Önceki gece Trabzon'da çok vahim bir tablo yaşadık. Sosa'nın ayağına daha doğrusu bileğine ciddi bir basma var. Açı biraz farklı olsa Allah korusun ayağı kırılır. VAR hakeminin de benimle aynı düşüncede olması gerekir. Yapması gereken Fırat'a, "Git bir daha bak. Çünkü bu sert, yüksekten bileğe basma hareketi kırmızı olabilir" der. Fırat da VAR'a gitse mutlaka kırmızı kartı verecek. Ama ne olacak, cezaya girecek. Gelelim Sörloth'a yapılan penaltıya… Çok net sol ayağına darbe var. Tamam Sörloth abartılı bir şekilde kendini atmış olabilir ama bu, darbeyi ortadan kaldırmaz. VAR hakemi, yine suyun altına girmiş gibi susuyor. Davet etse, Fırat zaten penaltıyı verecek. Ama tabii ki yine cezaya girecek.

CANINA OKUDULAR...

Sezon başından beri söyledim, yazıyorum… Bu MHK'nin kapasitesi yok. Ne bilgi ne birikim ne vizyon. Hiçbir şeyleri yok. Bahanelerine gelince, "Avrupa'da VAR hakemi fazla müdahale etmiyor" diyorlar. Hollanda'yı da kendilerine örnek alıyorlar. Ama Hollanda Futbol Federasyonu bazı maçlardan sonra VAR konuşmalarını kamuoyuna açıklıyor. Hadi siz de açıklayın bakayım, ama ne rezillikler ortaya çıkar. Sonuç olarak Trabzonspor'un canına okudular. Ama bu iş böyle giderse Türk futbolunda büyük problemler doğar.



Dk. 56: Göztepe'de Jerome arkadan Jose Sosa'ya sert girdi. Hakem Fırat Aydınus pozisyonu süzemedi. VAR ise çağırmadı.

Dk. 58: Titi, Sörloth'un ayağına bastı. Penaltı gelmeyince bordo- mavili takımın kaptanı Sosa, hakem Fırat Aydınus'a itiraz etti.