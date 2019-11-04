Kim ne derse desin, Türkiye'de bana tezgah dönmüyor demesin. Cumartesi gecesi Trabzonspor maçının bittiği andan Fenerbahçe maçının başladığı ana kadar çok tuhaf şeyler olmuş. Bu ahlaksızlığı kim, nasıl, hangi kanallarla yaptı bilmiyorum. Ama birisi dün 'Fenerbahçe kazanmasın' der gibi talimat vermiş.

Önceki gün Trabzonspor'un hakkı yendi. Fırat ve VAR'daki hakem, puanları çaldılar. Ve bundan çok rahatsız olan MHK ve federasyon korktular, hem de ağır korktular ve birileri mutlaka Arda Kardeşler'e, 'Aman Arda, canım kardeşim!" dedi ve dün geceki rezillikler yaşandı.

Fenerbahçe çok kaçırdı, gol yediler, kaybettiler ama dün gece Zekeriya ve VAR'ın sonu olmuştur. Fenerbahçe'nin lehine verilmesi gereken en az 2 penaltı var. İlki Vedat Muriqi kafayla vuruyor, bir metre önündeki kolu normal yende olmayan oyuncunun koluna çarpıyor. Diğeri ise Vedat Muriqi topa vururken arkadan dizine darbe alıyor. İkisi de penaltı. Hakem uyuyor, pek tabii ki VAR hakemi de narkoz altında.

Ve kötü niyetin en önemli ispatı nedir biliyor musunuz, bu iki penaltıyı da es geçen hakem ve VAR'daki şahıs, Altay'ın rakibinin kasıklarına attığı dizi de bilerek, isteyerek görmezden geldiler. Şimdi Zekeriya'ya soruyorum, Oğuz Sarvan'a da... Utanıyor musunuz? Vicdan azabı çekmiyor musunuz?

Kayseri'de ve Trabzon'daki rezillikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu işte kasıt var mıdır, yoksa yine mezara girmişçesine sessiz mi kalacaksınız? 70 yaşına geldiniz, neyi kovalıyorsunuz? Hadi bu dünyayı düşünmüyorsunuz, ahirete de mi inanmıyorsunuz be adamlar!