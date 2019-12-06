Penaltıda ya da kırmızı kartta inisiyatif VAR hakeminde olmamalı. Mağdur edildiğini düşünen teknik direktör dördüncü hakem üzerinden pozisyonun tekrar incelenmesini talep edebilmeli

VAR'dan memnun olmadığını ve IFAB'a değişiklik önereceklerini belirten UEFA Başkanı Ceferin'in açıklamaları için düşünceniz nedir?

VAR sistemi özellikle ülkelerin lig maçlarında sınıfta kaldı. Bir golün ofsayt olup olmadığı ya da topun dışarıdan ortalanıp ortalanmadığı konusunda fazla bir sıkıntı yok. Zira topun dışarıdan gelip gelmediğine ya da gol çizgisini geçip geçmediğine ya da ofsayt var mı, yok mu ya büyük oranda bir insan değil, bilgisayar yazılımı karar veriyor. Bence var sisteminde olan asıl sorun verilen ya da verilmeyen penaltılar ve bir golde faul olup olmadığı. Çünkü ceza sahasında basit bir çekmede bir VAR hakemi, sahada olan hakemi davet edip penaltıyı verdirirken bir diğeri ise hakemi davet etmiyor. Bir VAR hakemi bir penaltı vuruşunda kalecinin bir adım önde olmasını değerlendirip penaltıyı tekrar ettirdiği halde bir diğerinin gıkı çıkmıyor.

VAR sistemindeki bu ikiliğin çözümü nedir?

Bence çözüm farklı olmalı. Tenis maçlarında şahin gözü sistemi vardır. Aynı mantalite futbolda da olmalı. Ofsayt çizgiyi geçip geçmeme gibi pozisyonlarda problem yok, bilgisayar karar versin, VAR hakemi de orta hakeme iletsin. Ama verilen ya da verilmeyen penaltı ya da verilen ya da verilemeyen bir kırmızı kartta inisiyatif var hakeminde olmamalı. Mağdur olduğunu düşünen teknik direktör pozisyon yaşandıktan hemen sonra dördüncü hakem üzerinden olayın tekrar incelenmesini talep etmeli. Ama bu hemen olmalı. Zira pozisyonu evde izleyen teknik adamın yakını cep telefonuna mesajla itiraz edip etmemesini bildirebilir. Örnek mi? Mesela Trabzon-Galatasaray maçı: Sörloth golü atmadan önce Marcao'yu itiyor. Bu durumda Fatih Terim derhal 4. hakeme "Pozisyonu yeniden inceleyin" dediğinde belki de gol iptal edilecek. Ya da Ersun Yanal Malatyaspor-Fenerbahçe maçında Emre penaltıyı kaçırdığında derhal ama derhal dördüncü hakeme resmi tekrar incelet itirazını yapacak. Yani bir yerde inisiyatifi VAR hakeminden alıp teknik adama ve dolasıyla hakeme vermek gerekmekte. Mesela bu sayı az veya çok olabilir ama bir teknik direktörün bir maçta iki itiraz hakkı olsun. Ama haklı çıkarsa da itiraz hak sayısında azalma olmasın tıpkı tenis gibi. Aslında belki de dünyada olan VAR sistemi buraya gidiyor.



Falcao soru işareti!



G.Saray'da başarısız bir tablo var ve Falcao halen ortada yok. Sorumluları kimlerdir?

Falcao'yu G.Saray'a kakaladılar. Falcao olayında menajer, belki bazı G.Saraylı yöneticiler ve Falcao tuhaf tutumlar içerisinde. 3 yıllık garanti kontratı var, bunun bedeli milyonlarca Euro. Beyin nakli olanlar bile hayata dönerken kolu kopanları kolu dikildiğinde iyileşip tekrar işlerine güçlerine bakarken Falcao'nun sakatlığı tam bir soru işareti. Bütün bunların sorumlusu Fatih Terim'dir. Başarılarda İmparator olurken başarısızlıkta da tüm sorumluluk ondadır.



MHK ve dayısı Uilenberg ile bu hatalar düzelmez



Hakemlere para cezası verilmesi tartışılıyor. Böyle bir şey uygulanmalı mı?

HAKEMLER para cezası alabilir ama bu kararı MHK'ya bırakmak manasız. Çünkü MHK ve TFF'nin maaşlı adamı Uilenberg hakemleri kollamak ve haklı çıkarmak için bin bir takla atıyor. Düşünebiliyor musunuz; Uilenberg efendi ne demiş: Yok efendim Malatya'da Emre'nin penaltısında Malatya'nın kalecisi 60 santim çıkmış ama F.Bahçe-Göztepe maçında kaleci Altay 120 santim çıkmış, daha belirginmiş. Bu nedenle de hakem haklıymış. Düşünebiliyor musunuz fırıldağı. Kural çok açık: Vuruştan önce ayaklar çizgiye basmıyorsa ve kaleci penaltıyı kurtarmışsa atış tekrar olur. Bu zihniyetteki MHK ile ve bu zihniyetteki MHK'nın dayısı Uilenberg ile bu hatalar düzelmez, hiçbir şey olmaz.



UEFA Başkanı Ceferin VAR için ne demişti?



VAR ciddi sorunlara yol açıyor. Örneğin ben ofsayt için 1 veya 2 santimin yeterli olduğunu düşünmüyorum. IFAB'a değişlik önereceğiz. VAR yüzünden bugünlerde burnun uzunsa ofsaytta kalıyorsun! 10-20 santim pozisyonlarda tolerans kullanmalıyız. Sistemden memnun değilim ama geri de alamayız.