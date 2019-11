Türkiye EURO 2020'ye kalarak büyük bir başarı elde etti. Avrupa Futbol Şampiyonası'na nasıl hazırlanmalıyız? Takımda görünen eksikler neler?

Bence turnuva tarihinin en rahat ve en iyi grup maçlarını oynadık. Kolay değil, koskoca Dünya Şampiyonu Fransa'yı Türkiye'de yenip Paris'te yenilmedik. Bu her takımın harcı değil. Aslında pekala grup lideri bile olabilirdik. Ama olsun, başarı başarıdır. Asıl olan ve en zor olan bundan sonrası. EURO 2020'de grupta evine dönen takım olmamalıyız. Bunun için de doğru planlama ve doğru kadro tercihlerini yapmak durumundayız. Şenol Güneş'e güvenim tam. Hem zoru başardı hem de Milli Takım'ı Türk Milleti ile barıştırdı. Aynı Şenol Güneş, Güney Kore'de başardığı dünya üçüncülüğü ile kendini kanıtlamış bir hoca. Bu tip turnuvalarda şans ve kadro kalitesinin yanında oyuncuların tecrübesi de çok önemlidir. Kadro kalitemiz belki bir Fransa, bir İspanya ya da İngiltere değil ama kötü bir takım değiliz. En önemli dezavantajımız ise oyuncularımızın uluslararası tecrübesi. Tecrübe eksikliği bu tür turnuvalarda öyle bir anda ortaya olumsuz olarak çıkar ki bedelini ağır öderiz. Artık Milli Takım'a Türkiye ligindeki oyuncuların fazla katkı yapacaklarını düşünmüyorum. Baktığımızda bir kaleci Mert veya Uğurcan olacak, belki Burak, belki Emre olacak, hepsi bu. Yani büyük bir ihtimalle ideal 11'imizin en az 7-8 oyuncusu lejyonerlerden kurulu olacak. Belki de doğrusu bu. Dünya Kupası finali oynamış Hırvatistan'ın da durumu bu. Hırvat ligi basit bir lig ama milli takımın birçok Hırvat oyuncusu dünyanın en büyük takımlarında oynuyor.



Ay-yıldızlı takımda en çok kimleri beğendiniz? Dikkatinizi çeken oyuncular kimler?

Sizlere garip gelebilir ama her oyuncumuzu çok beğendim. Ama içlerinden biri var ki o doğuştan lider. Merih Demiral'dan bahsediyorum. Belki çok genç, belki profesyonel futbolculuk yaşamı çok az ama genetik olarak lider doğmuş ve sahada inanılmaz bir savaşçı. Ondaki bu elektrik ister istemez diğer oyunculara da geçiyor. Bu da her takımda olan zaman zaman duygu eksikliğini, motivasyon zaafını ortadan kaldırmada çok yardımcı oluyor.



BU ÇOCUKLAR REZİL PAZARLIKLARI UNUTTURDU



Sizce Türkiye Futbol Federasyonu bu altın çocuklara prim vermeli mi?

Primi isteyip yüzsüzce kavgalar çıkartıp kamuoyunun vicdanını incitmek başka bir şey, bunun adam gibi, karakterimize uygun bir şekilde formüle edilmesi başka bir şey. 4 sene önceyi hatırlayın. Millet Milli Takımı'ndan iğrendi. Bunun da baş sebebi, o rezil prim pazarlıklarıydı. Pek tabii ki bu çocuklar primi hak etti. Ama bunu kovboy pazarlığı şekline sokmadılar. Türkiye Futbol Federasyonu da kamu vicdanını yaralamadan, olayı pis bir hale getirmeden oyuncularımızın haklarını vermelidir. Zaten verecektir de.



A Milli Takım EURO 2020'ye giderek ülkemizi sevince boğarken kulüp takımları Avrupa'da döküldü. Bu konudaki yorumunuz nedir?

Bunun sebebi aslında çok basit. İdarecilerimizin mahalle baskısından ya da kendi bekalarını ve şöhretlerini devam ettirmek uğruna Türk futbolunun dibine koydukları dinamittir. Yayıncı kuruluştan gelen çok büyük paraları, taraftar istedi diye günlük başarılar için çarçur harcıyorlar. Ve sonuç ortada. Söylenecek fazla bir şey yok.



FALCAO FİYASKO OLMA YOLUNDA İLERLİYOR...



Galatasaray'da Falcao Aralık ortasına kadar yok deniyor. Bu transfer için 'fiyasko oldu' yorumları yapılıyor. Siz buna katılıyor musunuz?

Falcao, belki yanılıyorum ama Galatasaray için ciddi fiyasko olma yolunda hızla ilerliyor. Bu nasıl bir sakatlıkmış ki bir türlü iyileşemiyor. Üstelik ne ne kadar komplike bir sakatlıkmış ki İspanya dışında da tedavi edilmiyor. Bu tür rahatsızlıkların tedavisi bellidir, egzersizler bellidir. Ama Falcao efendi tüm bunları İspanya'da yaptırmak istiyormuş. Şampiyonlar Ligi maçlarında katkısı sıfır, sezonun ilk yarısında katkısı sıfır. O halde bu adam niye alındı? İster misiniz bir de şimdi, 'Ben ABD'nin Miami takımında oynamak istiyorum' desin.