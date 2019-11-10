Galatasaray için çok ama çok kritik bir maçtı. Madrid bozgunundan sonra olası bir puan kaybı Galatasaray'da bütün dengeleri değiştirebilirdi. Üstelik Fatih hoca, ciddi rotasyon riskini de almış. Ömer, Ahmet, Emre Taşdemir, Adem gibi yerli oyuncularla maça başladı. Kolay değil, birçok maçta bir yerlisi yokken dün gece 4 yerli ile başlamak risktir. Ama bu risk en azından dün akşam için iyi sonuç verdi. Özellikle ilk yarı Galatasaray, sezonun en iyi oyunlarından birini oynadı.

4 yerli oyuncuyu da çok beğendim. Lemina dikine oynayabiliyor, Feghouli de kıpırdanmaya başlamış. Galatasaray iyi oynadığı ilk yarıda da Ömer ile mükemmel bir gol buldu. Ömer'in kontrolü, topun üzerine yatışı ve vuruşu sezonun en iyi gollerinden biri. Devre biterken de o dakikaya kadar çok iyi bindirmeler yapan Emre'nin soldan getirip Feghouli'ye attırması belki de maçı orada bitirdi. İkinci yarı her ne kadar Galatasaray'ın iki topu direkten dönmüş olsa da kontrol Gaziantep'teydi. Gereksiz yaslandılar. Ama dün geceki maç için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Galatasaray rakibine ciddi pozisyon vermedi. Belki de bu çok önemliydi. Çünkü daha önceki maçlara baktığımızda verilen tuhaf pozisyonlar, yenen manasız goller vardı.

Dün gece gösterdi ki şartlar ne olursa olsun bir takımda yerli oyuncular varsa camianın ruhunu sahaya yansıtıp diğer oyunculara da geçirebiliyorlar. Kalitesi düşük olsa da takımı ateşleyebiliyorlar. Milyonlarca Euro alan birçok yıldızın olduğu Galatasaray'da eğer Ömer takımı ateşleyebiliyorsa bunun sebebi de yerli oluşudur. Sonuçta Galatasaray rahat nefes aldı, ligde tepeye tutundu ve milli araya rahat girdi.

Gaziantep daha önce başarılı sonuçlar almış olmasına rağmen dün gece iyi değildi. Çok pozisyon verdiler. Çok çabuk ve kontratak oyuncuları olmasına rağmen pozisyon da üretemediler.