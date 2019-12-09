Beşiktaş'ta gencecik bir oyuncu var. Adı Umut Nayir. Beşiktaş'ın bu seneki maçlarında kırılma anlarının başrol oyuncusu. Sezon başı Beşiktaş çok kötü gidiyordu. Abdullah Avcı tartışılıyor ve hafta sonu da Galatasaray maçı vardı. Burak sakattı, Umut oynadı ve onun golüyle Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi.

Belki Abdullah hoca gidecekti, Beşiktaş karışacaktı ama ne olduysa o maçtan sonra oldu. İyi oynamasa da Beşiktaş art arda maçlar kazanıp Kasımpaşa'ya geldi. Yine mağluptular, üstelik rakip 10 kişiydi ama son 20 dakikada hele hele galibiyet golü son saniyede gelmek üzere maçı alıp Umut Nayir sayesinde şampiyonluğun en önemli adaylarından biri oluverdiler.

Beşiktaş dün gece kaybetseydi tuhaf olurdu.

Kasımpaşa yanlış bir hakem kararıyla yaklaşık 75 dakika 10 kişi oynamak zorunda kalsa da 10 kişiyken hep öne geçti. Önce Mustafa Pektemek attı, Caner'in zor açıdan mükemmel vuruşuyla beraberlik geldi. 10 kişilik Kasımpaşa bu sefer Koita ile öne geçti. Üstelik bu dakikadan sonra Abdullah Avcı tüm riskleri alıp önce Umut Nayir'i sonra Güven'i sahaya sürüp ya herro ya merro dedi. Aslında merro da olabilirdi.

Uzatmanın 4. dakikasında Kasımpaşa yine çok defa yaptığı gibi Beşiktaş'ı kontrada az adamla yakaladı, golü yapsalar Beşiktaş kaybedecekti ama dönen topta bitime saniyeler kala önce Lens sıfıra yakın bir yere indi, Umut Nayir doğru koşu yaptı ve gelen topu tamamlayıverdi.

Sonuçta Beşiktaş sorunlarla başladığı ligde ikinci sıraya yerleşti. Arda Kardeşler'in bana göre tek hatası kırmızı kart. Değerlendirmesi yanlış. Her ne kadar Atiba'ya faul yapıldığı an bariz gol şansı engelleniyormuş gibi görünse de top çok hızlıydı ve yetişme şansı yoktu. Bence kırmızı kart yanlıştı...