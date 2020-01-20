Galatasaray sezonun ilk yarısını sıkıntılı geçirmişti. Fatih Terim hep "Ocak ayını bekleyin" diyordu. Ama dün gece gördük ki özellikle ilk yarı Galatasaray iyi oynadı. Sezonun ilk yarısında en önemli fark çok daha çabuk oynamaları.

Hem çabuk oynuyorlar hem de çabuk düşünüyorlar. Sezonun ilk yarısı Belhanda çok şey yapması gerekirken az şey yaptı. Emre Akbaba yorulana kadar iyi işler yaptı. Golünü de attı. Lemina ve Seri'nin Nzonzi'den farkı çok daha çabuk, çok daha sert oynamaları.

Saracchi iyi transfer. Hem çabuk, defansif ve ofansif özelliği de iyi. Zaten atılan ilk golde de onun ortası var. İlk yarı dediğimiz gibi çok iyi bir Galatasaray, ikinci 45 dakikada da Falcao ile golü bulan bir Galatasaray vardı. Bu dakikadan sonra farka gitmesi beklenirken golü yediler. Bu da Galatasaray'ın sıkça yaptığı bir hata.

Denizlispor kornerden beş kişinin arasından golü buldu. Farka gidecek maç 2-1'e gelince de pek tabii telaş başladı.

Ama Galatasaray sezonun ilk yarısında yaptığı gibi son dakikalarda golü yiyip puan kaybetme hatasına düşmedi ve ikinci yarıya iyi başladı. Galatasaray şampiyonluk iddiasını devam ettirmek istiyorsa, çabuk oynamalı, Falcao için sakatlanmasın diye dua etmelidir. Yaşar Kemal Uğurlu yetenekli ve iyi bir hakem. Soğukkanlı, objektif ve iyi bir maç yönetti. Hakemler de galiba sezonun ikinci yarısına tıpkı takımlar gibi iyi başlamış oldular.