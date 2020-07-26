Aslında Trabzon için kaybetmemesi gereken bir maçtı. Kaldı ki İzmir'de aynı saatte başlayan Göztepe-Sivas maçında da Göztepe öne geçince Trabzonspor fazla stres yaşamadı. Aslında Trabzonspor bildiğimiz gibi. Çok fazla pozisyon veriyorlar. Mesela Kayserispor'un iki topu çizgiden çıktı. Belki santimlerle gol olmadı. Hücum etkinliğine baktığımızda Trabzonspor'u güçlü görmedik. Şunu kabul ediyoruz, büyük travma yaşadılar, pandemi sonrası liderdiler ama geçen hafta daha doğrusu geçen haftalarda şampiyonluğu amatörce kaybettiler.

İkinci yarı yine aynı şekilde devam ederken Türkiye'nin en golcü sol beki Novak ile öne geçtiler. Novak golü iyi kokluyor. Kaleciden dönen topu açı çok müsait olmamasına rağmen iyi tamamladı. Daha sonra Kayseri'nin ciddi bir baskısı geldi. Ve Hüseyin çok tuhaf penaltı yaptı. Maç berabere oldu ama stres kesinlikle Trabzonspor'da değildi. Sivas mağluptu ama ne olduysa son 4 dakikada oldu.

Ankaragücü, Denizli'yi son dakikada yenip maç bittiğinde Kayseri'de daha 3 dakika vardı. İşte o dakikalarda Kayseri'nin atacağı bir gol onları ligde bırakacak, Trabzonspor için ise fark eden bir şey olmayacaktı. Acaba Kayseri atar ve kümede kalır mı diye beklerken ve ev sahibi tüm riskleri almışken son saniyelerde Sörloth ile Trabzonspor'un golü geldi.

Sonuçta dün gece Kayseri'ye yazık oldu. Ama Trabzonspor'u uyarayım, bu defans anlayış ve bu kötü oyunla Alanyaspor karşısında kupa finalinde işleri çok zor.