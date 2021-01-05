Fenerbahçe kağıt üzerinde zor gibi görünen ama 90 dakikaya baktığımızda güle oynaya kazandığı bir maç oynadı. Gerçekten Kasımpaşa zaman zaman üç büyüklere kök söktüren, yenen bir takımdı ama dün gece onları helva gibi gördü. Neredeyse yakaladıkları pozisyon yok, direnç yok, kısaca hiçbir şey yok. Belki bunun temel nedeni eksikleri. Ama ne olursa olsun Kasımpaşa kalite ve oyun olarak herkesi şaşırttı. Fenerbahçe için çok kolay bir maç oldu dedik. Ve belki de en önemlisi sezon başından bu tarafa pozisyon vermedikleri tek maç bu. Thiam'ın attığı goller aslında ilk yarıda işi bitirdi. Valencia döndü, toparlayacak. Kovid'li olan bazı oyuncular dönecek ki Caner, Serdar bunlardan bazıları. Fenerbahçe daha iyi olacak. Ama en önemli özellik takımın üçüncü santrforunun iki gol atıp, diri bir görüntü sergilemesi. Mert Hakan da öyle. Çok koşuyor, istekli ve formanın kalıcı olmasını istiyor. Sonuçta Fenerbahçe kağıt üzerinde önemli gibi görünen bir maçı çok rahat geçti. Ama önünde çok önemli bir sınavı var: Alanyaspor... Kestiremiyoruz, dün gece olan maçta Alanya maçında bir ölçü olamaz. Hakemleri anlamak mümkün değil. Bazı maçlarda VAR hakemi bir korner atışında ufacık bir itmede hakemi penaltı için kenara çağırıyor. Dün gece ilk yarıda Sinan'a yapılan açık bir penaltı var. Hakem görmeyebilir ama VAR daveti yok. Yine ikinci yarı Kasımpaşalı bir oyuncu topa vururken arkadan net bir şekilde itiliyor yine VAR'dan her hangi bir davet yok. Bunları anlamak mümkün değil.