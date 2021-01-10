Galatasaray iki haftadır mütevazi takımlara beklenmeyen puanlar kaybetmişti. Ama dün gece stres attı, moral kazandı, gol şov yaptı. Bunun temel nedeni Gençlerbirliği'ydi. Sözüm ona 'Puan alırız' dediler, daha ilk yarıda 4'lük oldular. Aslında ilk yarıda 7-8 de olabilirdi. Haa bu arada Gençlerbirliği de pozisyon buldu. İlk yarıda da onların net birkaç pozisyonu var. Son vuruşları iyi yapsalar değişebilirdi.

Belhanda, anladığım kadarıyla yine cinlik peşinde. 'Sözleşmeyi uzatın' diye adeta mesaj veriyor. İlk yarıda hat-trick yaptı. Attığı goller zeka ve vuruş tekniği yönünden çok iyi. Arda genç takımdan A takıma yükselmiş bir genç oyuncu gibi hırsla oynuyor. Emre çok iyi. G.Saray'ın özellikle dün geceki sol kanat organizasyonlarında etkiliydi.

Aslında dün gece birçok Türkiye rekoru kırılabilirdi. Mesela ilk gol Diagne'den ve 27. saniyede. Bu bir rekor mu, emin değilim ama daha erkenini hatırlamıyorum. Varsa da 1 ya da 2 tanedir. Ve G.Saray ikinci yarıda biraz sıksa inanın bana çift haneli goller atardı. Sonuçta Galatasaray yara sardı, ruhen toparladı ve 3 puanı da hanesine yazdırdı.

Hakem Halis Özkahya'yı anlayamıyorum. İlk yarıda Diagne'nin rakibin suratına darbesi var, kart yok. 5 dakika sonra G.Birliği'nden oyuncunun herhangi bir darbesi yok ama kart veriyor. İkinci yarıda Oğulcan gol atacak, bence topu eliyle almıyor, el çalıyor. Velev ki elden şüphelendin, bırak gol olsun. Zaten el varsa VAR seni çağıracak. Hâlâ demode ve eyyamcı hakem tiplemesiyle götürmeye çalışıyorlar.