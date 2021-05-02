İki gün önce Sergen Yalçın, "Cumartesi ne olacağını göreceğiz" derken spor kamuoyunun büyük bir kısmı "Hadi ya Sergen hoca.. Yorgunsun, eksiklerin var, sadece iki gün dinleneceksin ve Türkiye'nin en iyi deplasman takımlarından birine karşı oynayacaksın" dediler. Ama dün gece neler olduğunu gördük. 7-0 biten maç aslında pekala çift haneli skorla da bitebilirdi.

Hele hele ilk 14 dakika var ki dünyada örneği yok. Art arda gelen üç gol ve kaçan 3-4 gol daha. Yani Beşiktaş ilk 15 dakikada 5-0 yapabilirdi. İlk yarı çok iştahlı oynadı Kartal.. Oysa Rize'den gelmişlerdi ve çok yorgunlardı. Sergen Yalçın'ı kutlamak lazım. Larin'i Aboubakar'dan sonra Türkiye'nin en etkili forveti yaptı. Kolay değil dün gece de 4 gol attı.

Ghezzal'ın lisansı son gün, son saatte bir motor kurye tarafından federasyona yetiştirilen evraklarla çıkmıştı. Ama aynı Ghezzal bu sene belki de yılın futbolcusu olacak. Ersin adlı gencecik bir kaleciye güvendi. Eksikleri olsa da Türkiye'nin en iyilerinden birisi. Tabii ki Beşiktaş'ın ilk 15 dakikada maçı kopartmasının sebebi sadece coşkusu değil. Hatay çok dağınık başladı. Darmadağın oldular. Ve hatta üçüncü golden sonra toplanıp, 'Beyler biz ne yapıyoruz' diyerek konsantre olmaya kalktılar. Beşiktaş en zorlu dönemi mükemmel geçti. Üstelik en yakın rakibi Fenerbahçe, Alanya'da puan kaybedince önünde olan üç maçtan toplayacağı dört puan Beşiktaş'ı şampiyon yapacak. Ama bırakın Beşiktaş'ın diğer rakipleriyle olan futbol farkı, arada olan puan farkından da beter.