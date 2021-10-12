Kötü oynadık, biraz şans biraz hakemin ilave süreyi artırması, VAR'la gelen bir penaltı ve sonuçta umudumuz devam ediyor. İnanın maç boyu son 10 dakikaya kadar ya da beraberlik golünü bulana kadar hemen hemen tek pozisyonumuz yok. Üstelik kötü oynarken bir de gol yedik. Tıpkı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olduğu gibi Merih yine kendi kalesine attı. Bu dakikadan sonra iddia ediyorum umutlar, tam tükenmişti ki Kuntz hem Halil'i hem de Serdar Dursun'u oyuna aldı. Maçtaki ilk gol pozisyonu sağdan orta geldi, Serdar kafa ile sıyırttı, uzak köşeden gol oldu. Bu golden sonra özellikle son 15 dakika büyük baskı kurduk. Pozisyonlar bulduk fakat bir türlü gol gelmedi. Uzatma 4 dakika verildi, 6. dakikaya uzadı, Letonya az daha Uğurcan ile karşı karşıya kalıyordu ki Uğurcan çıktı, uzun oynadı, Burak aldı, ceza alanına girdi ve yerde kaldı. Hakem önce devam dedi. Pozisyonu göremedi. Sonra dakikalar 90+7'yi gösteriyordu, Türk futbolunun en uzun 1 dakikası başladı. İsveçli hakem, VAR'a gitti. Aslında tüm dünyada VAR'a gidiyorsan yüzde 90 karar değişiyor. Nitekim öyle oldu, açık bir penaltıydı ve hakem penaltıyı gösterdi. Burak'ın penaltıyı atması demek umutların devam etmesi demekti. Şayet kaçırsaydık dükkanı kapatacaktık. Dün gecenin formsuz ismi Burak attığı penaltıyla umutlarımızı sürdürmeye devam etti. Kötü oynadık, öldük öldük dirildik diyebiliriz. son 15 dakika kurduğumuz baskı dışında yoktuk ama Allah'ın da yardımıyla kazandık.