Ali Şansalan’ın ikinci sarıdan Kim’e gösterdiği kırmızı doğru karar. Penaltıda da VAR müdahalesinde haklı

Trabzonspor yeni lider... Belki çok iyi oynamadılar ama kırılma anı Güney Koreli oyuncunun oyundan atılmasıydı. Aslında Fenerbahçe maça golle başladı. Rossi aldı içeri verdi. Top Valencia'dan kendisine geldi. O da ayak içiyle uzak direğe bırakıverdi. Bu dakikalarda Trabzonspor oyun kurmakta zorlanırken imdadına Koreli Kim yetişti. Oyundan atıldı, ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşu da Bakasetas gol yaptı. Böyle maçlarda bir kişi eksik oynamak, o kadar büyük dezavantaj ki Fenerbahçe bunu ikinci yarı hissetti. Bitime dakikalar kala yine Bakasetas'ın penaltısıyla maçı aldı, Yusuf'un son saniye golü de olayı perçinledi ama siz bu satırları okurken Türkiye'de en çok dün geceki yönetimiyle Ali Şansalan konuşulacak. Kim'e gösterdiği ikinci sarıdan gelen kırmızı kart ve çaldığı faul kesinlikle doğru. Kim'in daha önce sarı kartı var. Djaniny yanında giderken sırtından dirsekle itiyor. Eğer bu faul çalınıyorsa verilen sarı kart da doğru. Son dakikalardaki penaltıya gelince hakem görmedi. VAR müdahale etti ki, VAR müdahalesi kesin doğru ve haklıydı. Attila Szalai mutlak şekilde Cornelius'un eline, göğsüne sarılıp topa vuramaması için tuttu, indirdi. Bu penaltı kararı da mutlak doğruydu.



G.SARAY'IN GOLÜNDE FAUL YOKTU

Dün kesinlikle galibiyeti hak etmemiş Galatasaray yine üç puanı aldı. Sarı-kırmızılıların attığı gol nizamiydi

Galatasaray ligin çok iyi bir takımı olan Konyaspor'u inanın bana futbol oynamadan yendi. Hele bir ikinci yarı var ki Galatasaray tarihinin belki de evlerinde oynadığı en kötü maçı. Bir ara Konyaspor'un topa sahip olma yüzdesi ikinci yarıda yüzde 70'lere çıkmıştı. Serdar Gürler'in kaçırdığı ya da Rahmanovic'in vuramadığı toplardan biri gol olsa Galatasaray kazanamazdı. Sadece oyun başında Skubic ve kalecinin birlikte gelen hatasında yenen gol ve ardından sahada genel olarak başarılı bir Konyaspor var. Rize'de Rizeli oyuncu penaltıyı atsa Galatasaray maçı kazanamayacaktı. Diagne ve hakemin yardımıyla kazandılar. Dün kesinlikle galibiyeti hak etmemiş Galatasaray yine üç puan aldı. Aslında böyle galibiyetler önemli ama futbol adına Galatasaray'a hiç ama hiç yakışmayacak bir performans var ortada. Arda Kardeşler'i genel olarak beğendim. Ufak tefek hataları var ama Galatasaray'ın attığı golde asla faul yok. Skubic gereksiz itiraz etti hakem kararı doğruydu.