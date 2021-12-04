Beşiktaş'ta utanç verici, camiayı kahredici sonuçlar ve performans maalesef devam ediyor. Özellikle ikinci yarıda iddia ediyorum, Beşiktaş PAF takımı çıksa daha iyi oynar, daha iyi mücadele ederdi.

İlk yarıya baktığımızda Beşiktaş için iyi başladı diyebiliriz. Gol buldular, pozisyonlar buldular, kısaca iyi oynadılar. Özellikle Can Bozdoğan'ın attığı gol çok güzel. Vuruş tekniği açısından mükemmel, jeneriklik bir gol. Aslında ilk yarıda Beşiktaş, ikiyi de bulabilirdi. Batshuayi attı ama VAR ofsayt diye doğru bir karar verdi.

İkinci yarı ise Beşiktaş için simsiyah, kapkara bir tablo ortaya çıktı. Belki de tarihlerinin en kötü ikinci yarısını oynadılar. Topu tutamadılar, geriye yaslandılar, dan-duna başladılar. Zaten ikinci yarıda Kasımpaşa arka arkaya pozisyonlar buldu. Karşı karşıya Ersin çıkardı, frikikten 90'a giden topu yine Ersin çıkardı. Ama 82. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golüne engel olamadılar. Rosier'in arkasına atılan topta Kasımpaşalı oyuncu ortaya çevirdi. Umut tamamladı ve gol geldi. Aslında baktığımızda Beşiktaş dua etsin, ikinci yarıda maçı da verebilirdi.

Tabloya baktığımızda durum çok vahim. Oyuncular fizik olarak korkunç bir düşüşte. Bitikler, mental olarak da tabii iyi olmadıklarında direnç sıfırlanıyor. Nerede geçen seneki Ghezzal-Larin, nerede geçen seneki Atiba! İşler iyi gitmiyor. Bakalım Sergen Yalçın ne yapacak? Kasımpaşa da kazanmak istiyordu ve bence ikinci yarıdaki oyunlarıyla hak ettiler de.

Hakem Mete Kalkavan ufak tefek hatalar yaptı ama maçın geneline baktığımızda problem yaşamadan ve yaşatmadan iyi bir maç yönetti.