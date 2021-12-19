Trabzonspor gerçekten oynadığı futbol ve coşkusuyla 'Ben bu sezonun uzak ara favorisiyim' diyor. Dün bir ilk yarı oynadılar ki sezonun belki de son 5 yılın en iyisi. Hatayspor kafayı kaldıramadı. Orta sahada müthiş bir üstünlük, kazanılan toplar ve iki golcüsünden gelen iki akıllı gol. Önce Djaniny, ardından da Cornelius'la Trabzonspor belki de maçı ilk yarıda bitiriverdi. İkinci yarıda rölanti, tabii ki Abdullah Avcı haklı, Hatayspor Türkiye'nin en önemli kontratak takımlarından biri. Hatta ikinci yarının hemen başında da art arda iki pozisyon yakaladılar. Şayet Hatayspor golü bulsaydı ikinci yarı asla Trabzonspor için rahat geçmeyecekti. Ama sonuçta Trabzonspor zayıf rakip, mütevazi rakip, kuvvetli rakip demeden vura vura geliyor. Tartışmasız ligin en büyük favorisi.

Yaşar Kemal Uğurlu da dünkü maça yakışır bir yönetim gösterdi. Kusursuza yakındı.







ZORBAY KÜÇÜK MÜKEMMELDİ

Galatasaray yine kazanamıyor ve üstelik iyi de oynamıyor. Baktığımızda Galatasaray'ın kadro kalitesi birkaç oyuncu dışında sıradan… Mesela ilk yarıda bir gol yediler; Marcao'nun kalitesine yakışmadı. Fiziği ile Stefano Okaka onu etkisizleştirdi ve mükemmel bir röveşata ile ağları buldu. Aslında Medipol Başakşehir iyi top oynamadı. Ne pas trafiği ne de hızlı hücumlarda başarılı bulmadım. Fakat dedik ya Galatasaray'da en büyük problem orta saha. Üretemiyorlar, yaratamıyorlar. Galatasaray'ı ipten Mostafa Mohamed aldı. Kornerden gelen topa iyi vurdu ve de golü yaptı. Tüm bunlara rağmen Galatasaray son saniyede kazanabilirdi de. Ceza alanının hemen dışı, cepheden kazanılan bir serbest vuruş; neredeyse yarım penaltı demek. Ama olmadı. Hakem Zorbay Küçük bence mükemmel bir maç yönetti. Eyyamın 'e'sini yapmadı, neredeyse verdiği her kararda haklıydı.