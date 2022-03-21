Galatasaray'ı ve bazı oyuncuları anlayabilmek mümkün değil... Barcelona maçları hariç özellikle deplasmanlarda dökülüyorlardı ki dün de aynısı oldu. Mesela Berkan'ı anlayamıyorum. Milli Takım oyuncusu ama yenilen ilk iki golde de hatalı. İlkinde adamını kaçırıyor, ikincisinde de amatörce bir penaltı yaptırıyor. Galatasaray ilk devrede bir defa geldi, tek şut attı, onda da Gomis'le öne geçti ama sonra ortalarda yoktu. Devre biterken beraberlik geldi. İkinci yarıda Gaziantep, rölanti oynayıp kontrataklarla pozisyona girdi. Berkan'ın acemice penaltısı rakibi öne geçirdi. İkinci gole bakıyoruz; yılların tecrübesi Semih topla kavga ediyor, kaptırıyor, adam dönüp tekrar Semih'in yanından geçiyor ve golü attırıyor. Bunlar Galatasaray düzeyinde bir takımın yapacağı hatalar değil.

Arda Kardeşler verdiği penaltıda haklı. Oyunu iyi yönetti ama ilk yarıda Kerem'e yapılan hareketteki kartı veremedi.



MELER MÜKEMMELDİ

F.Bahçe önemli bir 3 puana imza attı. Çok da iyi top oynadılar. Hele ikinci yarı Konyaspor'u sahadan sildiler. İlk devre Konya çıkmaya çalıştı, etkili geldikleri pozisyonda da neredeyse taçtan golü buldular. Ama ikinci 45'te Fenerbahçe belki de sezonun en iyi futbollarından birini oynadı. Önce İrfan Can'ın mükemmel serbest vuruşunda top iç direkten Kim'in önüne düştü, ona da tamamlamak kaldı. Ama dedik ya bu sıcağa kar dayanmaz. Tek kaleden öte bambaşka bir top oynadı F.Bahçe. Bitime de dakikalar kala sahanın yıldızı Crespo'nun çok akıllı pasını Pelkas aldı, uzak köşeyi gördü ve ayak içiyle bıraktı. Gerçekten F.Bahçe dün geceki futbolu oynayabiliyorsa daha önceleri nerelerdeydi? Hakem Halil Umut Meler, tek kelimeyle mükemmel maç yönetti. İlk yarıda Konyaspor'un attığı golde faul diye itiraz ettiler ama bence faul yok, top Altay'ın kontrolünde değil. Bunun haricinde de seyirci baskısı altında kalmaksızın benim kriterlerime göre fevkalade maç yönetti.