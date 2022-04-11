Ezeli rekabet eski haline geri döndü. Fenerbahçe stadında kazanan taraf ev sahibi oldu. Oyuna baktığımızda da Fenerbahçe'nin hak ettiğini söyleyebiliriz. Sarı-lacivertliler rakibini iyi çözmüş. Oyuna ağır bir baskı ve presle başladılar. Münferit pozisyonlar dışında Galatasaray fazla kafayı kımıldatamadı. Biraz Babel bir şeyler yapmaya çalıştı, hepsi bu.

Zajc adeta F.Bahçe'nin gizli golcüsü. Dün gece de çok akıllı bir gol attı. Osayi'ye sağdan Mert Hakan verdi, o da çok doğru yere çıkartıp Zajc'a 'İyi vurursan gol atarsın' dedi ve Zajc da iyi vurdu.

İkinci yarıda Galatasaray, maçı dengeler gibi oldu. Burada Marcao'nun hakkını yemeyelim. Sapır sapır dökülen takımın ayakta kalan yegane futbolcusu. Özellikle İrfan Can ikinci yarıda neler yaptı neler! Öyle paslar atıyor ki rakibi tahrik ediyor. İkinci yarıda da Serdar Dursun ile gelen gol Fenerbahçe'nin galibiyetinin perçinleyicisi oldu.







Sonuçta Fenerbahçe ikincilik için doludizgin yoluna devam ediyor. Galatasaray ise bildiğiniz gibi. Bazı oyuncular var, cidden çok yetersizler. Kim ne derse desin, Berkan- Taylan asla büyük hedefleri olan Galatasaray'ın oyuncuları değil.

Gelelim hakem Atilla Karaoğlan'a... Çok ama çok beğendim. Fenerbahçe- Galatasaray maçları hep çok zordur ama dün gece maçı kolaylaştıran isim Karaoğlan oldu. Ufak tefek hatalar bu maç için çok normal. Hep sakin kaldı, doğru tespitler yaptı, kartlarını doğru uyguladı, son dakikada da Halil'in elle kontrol edip attığı golü VAR'a ihtiyaç duymadan yardımcısı ile tespit ederek iptal etti.