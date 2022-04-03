F.Bahçe, şu haliyle ligin en iyi takımlarından biri haline geldi. Dün de Kayseri'de resital sundular. İnanılmaz mücadele ve özveri ile oynayıp, oyun disiplinine sadık kalıyorlar. Ve bazı oyuncular parlamaya başladı. Osayi, Türkiye'nin en iyi sağ beklerinden biri haline geldi. Crespo ve Zajc'ın zaten çıkışları vardı. Buna İrfan Can da eklendi. Gol perdesini gizli golcü Zajc açtı. Sonra da Rossi dar açıdan ikinci golü yaptı. Ama ikinci yarının, maçın ve hatta tüm bu sezonun en güzel hareketini izledik; İrfan Can'ın o harika golünü… F.Bahçe, İsmail Kartal ile birlikte önce kıpırdandı sonra da coşmaya başladı. Üstelik hiçbir futbolcu kaytaramıyor, taktik disiplinden ayrılamıyor. Böyle olunca da art arda puanlar ve galibiyetler geliyor. Kayserispor, sezonun ilk yarısında topladığı puanlara dua etsin yoksa düşerlerdi. Hâlâ da olsa ufak bir riskleri var. Hakem Atilla Karaoğlan'ı beğendim. Oyuncular iyi niyetliydi ama Karaoğlan da çok iyi bir maç yönetti..



ŞANSALAN UYDURMA BİR PENALTI ÇALDI!

G.Saray, hem iyi oynadı hem de 3 puanı aldı. G.Saray'ın iyi oynamasının sebebi Fatih Karagümrük. Karagümrük'ü hiç bu kadar kötü, organizasyon bozukluğu içinde görmemiştim. Maç art arda gollerle başladı. Önce uydurma bir penaltı, ardından da Babel-Cicaldau ortaklığı ile gelen ikinci gol. G.Saray, farkı daha da artırabilirdi. Kerem sakatlandı, ofansif güç biraz azaldı ama yine de tüm inisiyatif G.Saray'daydı. Ta ki 73. dakikaya kadar. Karagümrük penaltıyı atsa, son 15-20 dakika G.Saray için çok sıkıntılı geçecekti. Ama Muslera kurtardı. Muslera, yavaş yavaş eski günlerine dönüyor. Sonuçta G.Saray, karabulutları bu tür galibiyetlerle geçiştirmeye çalışıyor. Ali Şansalan ve VAR'daki kişi çok tuhaf. Maçın başında G.Saray lehine verilen penaltı kesinlikle yanlış. Salih Dursun'un ayağı yerde. Kerem kendi ayağını ona takıp düşüyor. Ali Şansalan uyduruyor ama VAR'dan tık yok! VAR sistemi neden kuruldu? Bu tür yanlış penaltıları düzeltmek için. Ama maalesef düzeltilmedi.