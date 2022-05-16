Fenerbahçe ikinciliği garantilemek için çıkmıştı fakat son maça kaldı. Ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatya'yı yendikleri taktirde Konyaspor hangi sonucu alırsa alsın Fenerbahçe ikinci olacak. Büyük bir sürpriz olacağını sanmıyorum. Dün geceki maça baktığımızda Fenerbahçe'nin haftalardır başarılı olduğu sistemle başladığını görüyoruz. Önde basıyorlar, çabuk çıkıyorlar ama özellikle ilk yarıda fazla üretemediler. Bazı oyuncular üretken olmadıklarında veya pozisyona giremediklerinde Fenerbahçe duruyor. Mesela Serdar Dursun, mesela Rossi, mesela İrfan Can... Özellikle İrfan'dan çok şey beklenmesine rağmen bazı maçları iyi bazense etkili değil. Özellikle ilk yarıda Karagümrük pasla çıktı ve asla Fenerbahçe'nin oyunu domine etmesine izin vermedi. İkinci yarıda da Osayi'nin kaçırdığı gol var. Aynı Osayi ilk yarıda da Karagümrük defansının hatasından kaynaklanan pozisyonda önemli bir golü harcamıştı. Bu pozisyonlarda vuruş tekniği çok önemli. Her ikisinde de Osayi sert vuramadı. Tıpkı Rossi'nin ikinci yarıda yakaladığı pozisyon gibi. Top onun da sağ ayağına geldi ama bu ayağı etkili olamadığı için o da başarısızdı. Fenerbahçe daha hakim oynamasına rağmen Karagümrük'ün de önemli atakları var. Hele son dakikalarda Pesiç kafayı iyi vursa Fenerbahçe dün gece kaybederdi. Sonuca baktığımızda F.Bahçe için ikincilik sadece bir maç kadar uzakta. Halil Umut Meler genelde iyi ama bazen gereksiz kartlar gösteriyor. Mesela son dakikada Osayi'ye gösterdiği gibi. Kesin yanlış... Yine ikinci yarıda İrfan Can'a bir faul var, itiraz etti diye sarı kart çıkardı. Ama yine de Türkiye'nin en kalburüstü hakemlerinden biri.