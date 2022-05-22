Fenerbahçe iyisiyle kötüsüyle sezonu ikinci bitirdi. Başarılı mı? Tabii ki değil. Ama İsmail Kartal geldikten sonra F.Bahçe oyun olarak da puan olarak da müthiş bir yükseliş yaşadı. Disiplin ve fizik mücadele bunun yanına eklenince iyi bir tablo ortaya çıktı.

Mesela dün geceye bakıyoruz. İlk devre 5-2 bitecek maç 1-0 bitti. Üstelik Malatya'da Haqi diye bir oyuncu var, tek başına neler yaptı neler! Altay ya da direk olmasa sonuç farklı olurdu. Pek tabii aynı pozisyonlar ilk yarıda F.Bahçe için de var. Onların da kaçan golleri, direkten dönen topları mevcut. Ama ikinci yarı Malatya zaten bir kişi eksik oynuyordu ve F.Bahçe'ye dayanamadılar.

Serdar Dursun, iyi niyetli ama tek vuruşluk futbolcu. Asla şampiyonluğa oynayacak F.Bahçe'nin önümüzdeki yıl bir numaralı santrforu olamaz. Ceza alanı içinde yan toplarda fena değildi. İrfan Can özellikle İsmail Kartal ile iyi bir yükselişe girdi. Fakat F.Bahçe şu anda yol ayrımında. Başarılı İsmail Kartal gidecek, görünen o ki yeni ufuklara yelken açılacak. Jesus ne verir, bakacağız... Ama içimden bir ses diyor ki F.Bahçe, İsmail hocayı çok arayacak.

Dün gece zaten Yeni Malatya için formaliteydi ama hakem Volkan Bayarslan'ı pek beğendiğimi de söyleyemem. Eğer Barış küfür etmediyse, itmesinden dolayı oyundan atması hata. Çünkü Mert Hakan sahada kaldı. Ayrıca İrfan Can'a yapılan net bir penaltı var. VAR da nedense çağırmadı. Ayrıca Serdar Dursun'un atıp da sayılmayan golünde net bir faul göremedim.