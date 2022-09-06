Galatasaray altın değerinde 3 puan aldı. 3 puanın da kahramanı Sacha Boey. Kırmızı kart, kaçan penaltı ama son saniyeye kadar mücadele eden Galatasaray, Sacha Boey'in kişisel gayretiyle birçok problemi engelleyerek 3 puanı alıverdi. Aslında oyuna Gaziantep iyi başladı, Sagal ile de öne geçti. Sagal'ın golü çok zor bir gol. Çaprazdan hareketli topa öyle sert ve isabetli vurmak kolay değil. Sıkıntı baş gösteriyordu ki imdada bu sefer Gomis'in şansı yetişti. Top Antep savunması arasında gitti geldi, Gomis'in önüne düştü, o da tamamlayıp golü yaptı.

Aslında Galatasaray 1-1'e kadar ve 1-1'den sonra da çok iyi oynuyordu ama bu sefer de sahneye bana göre Türkiye'nin en soru işaretli hakemi Yaşar Kemal Uğurlu çıktı. Haksız ve manasız bir kartla Abdülkerim'i attı. Fakat bu dakikadan sonra Galatasaray'ı yine kutlamak lazım. Asla 11'e 10 oynamanın ezikliğini yaşamadılar. Maç boyu direğe vurup çıkan topları var ve pozisyonları var.

Oyun 1-1 bitiyor diyorduk ki sahneye Sacha Boey çıktı. Kanatta art arda iki kişiyi geçti, ceza alanına girdi, Seferovic vurdu, kaleciden dönen top Antepliye çarpıp gol oldu.

Yaşar Kemal Uğurlu Türkiye liglerinin en tehlikeli hakemi. Kesinlikle gizli ajandası var. Bunu sadece yüzde 100 hatalı olarak gösterdiği kırmızı karttan dolayı söylemiyorum. Bazen detaylarla takımları ve taraftarı öylesine tahrik ediyor ki, dün gece de hem taraftarı hem takımı ince ince tahrik etti. Bana göre bir gün bile camiada tutulmaması gereken bir hakem.