Beşiktaş şimdiye kadar ofansif gücü ve hücum oyuncularının katkısıyla puanlar alıyordu. Ama dün başta Muleka ve N'Koudou kötü oynayınca hiçbir ofansif etkinlik neredeyse olmadı. Aslında N'Koudou'nun bir-iki önemli pozisyonu var ama nerede geçen haftalardaki N'Koudou... Muleka da öyle. Tabii onlar kötü oynayınca Weghorst da fazla topla buluşamadı. Başakşehir kazanmasına rağmen ilk şutları gol oldu. Tabii bu golde de Necip'in büyük hatası var. Dün en çok konuşulması gereken; hakem Halil Umut Meler... Zaman zaman Beşiktaşlı oyuncuları tahrik etti. Aklı sıra cesaret gösterisi yapıyor. Beşiktaşlıların penaltı bekledikleri bir pozisyon var. Başakşehirli oyuncu yerden gelen topa yere yatıp kafa vurmaya çalışıyor. Top kolların arasında gidip geliyor. Bence tartışılacak bir pozisyon.



BELHANDA'NIN GOLÜNÜ NİYE İPTAL ETTİNİZ?

Trabzonspor'da kan kaybı sürüyor. Avrupa'daki başarısızlık ve kötü sonuçlar yavaş yavaş lige yansıyor. Üstelik hakem kıyağına rağmen Trabzonspor son saniyede kaybetti. Defansif anlamda çok eksikleri var. İkinci yarı Adana Demirspor biraz şanslı olsa tarihi fark olurdu. Trabzon, Umut ile beraberliği yakaladı. Tam maç bitecekti ki yine bir yerleşim hatasından Samet, Adana'ya 3 puanı getirdi. Hakem Atilla Karaoğlan ve VAR'a soruyorum, Belhanda'nın golünü niye iptal ettiniz? Kornerdeki kendi topuna ikinci defa temas ettin diyerek golü iptal etti. Oysa ki Demirsporlu oyuncunun ayağının tabanıyla bir teması mevcut. Demirspor'un penaltı beklediği bazı pozisyonlarda devam kararı doğru. Trabzonspor'un penaltısı da haklı.