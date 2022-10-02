Adana Demirspor-Galatasaray maçında her şey vardı ama gol yoktu. Ev sahibi takım, 4-6-0 gibi oynadı. G.Saray ise eski maçlarına göre daha toparlanmış göründü. Özellikle Boey çok formda. Bir takımın kanat bekleri iyi ve ofansif olarak güçlü olduğunda o takım yaratıcı oluyor. İlk yarıda Gomis, istenilen topları alamadı. Fakat ikinci yarı G.Saray istediği pozisyonları fazlası ile buldu. Kerem olsun Mata olsun önemli pozisyonlar yakaladılar. Pek tabii ki 10 kişi kalan Adana Demirspor da öyle. Aslında çok golün olacağı fakat golsüz bir maç izledik. Hakem Halil Umut Meler, havalara girmiş. Vücut dili megalomanca. Stambouli'ye gösterdiği ikinci sarı kart ve dolayısı ile kırmızı kart yanlış. Diğer kartlarda da önemli hatalar yaptı.



VAR MÜDAHALESİ OLMAZ

Trabzonspor, öldü öldü dirildi. Kaybetselerdi Abdullah Avcı dahil herkes tartışılır hale gelecekti ki Trabzonspor kazandı. Uğurcan'daki düşüş devam ediyor. Ayağındaki topu Kayserilinin önüne bıraktı, o da vurdu gol oldu. Daha sonraki dakikalar gerek Trezeguet, gerekse Gomez ile çok fazla pozisyon harcandı. Maç tam sıkışmıştı ki son çeyrekte Ümit Öztürk'ün kritik kararı vardı. Yıllar önce yönettiği Trabzonspor- G.Saray maçının bedelini ödercesine bir penaltı verdi ki garip. VAR çağırdı, niye çağırdı belli değil. Bir ikili mücadele, Onur ile rakibi didişiyor, Onur'un kolu Trabzonsporlu oyuncunun suratına geliyor. Böyle bir penaltı olmaz, olamaz. Hatta bu pozisyon öncesinde Trezeguet'in rakibine art arda bir kaç faulü de var. Üstelik böylesine bir pozisyon için VAR müdahalesi olmaz. Beraberlik Trabzon'a hayat verdi, Umut Bozok da hemen sonra galibiyet golünü atıp takımını ipten aldı.