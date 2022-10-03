Volkan Bayarslan’ın ilk derbisiydi. Maçın geneline baktığımızda oyun kontrolü ve futbolculara yaklaşımıyla kendisini çok beğendim

Dağ fare doğurdu. Çok şey bekliyorduk, hem futbol adına hem goller adına ama baktık ki son 10-15 dakika dışında fazla bir heyecan yok. Aslında baktığımızda iki takım da kaybetmemek amacıyla çok dikkatli başladılar. İlk devre Fenerbahçe oyunu çok iyi kontrol etti. Neredeyse ilk devrede Beşiktaş, bir-iki pozisyon dışında çıkamadı. Valencia iyi oynadı, Crespo fena değildi, Ferdi iyiydi.

İkinci yarıda roller değişiverdi. Kontrol büyük oranda Beşiktaş'ta idi. Özellikle sağda Rosier, solda yorulana kadar Masuaku hem kanat hücumlarını kullandılar hem de Fenerbahçe'ye fazla bir çıkış şansı vermediler. Maçın belli kırılma anları var. Aslında son 10 dakikaya baktığımızda galibiyeti kaçıran takım Beşiktaş oldu. İkisinde de Weghorst vardı. İlkinde tam istediği pozisyon. Ghezzal kesti, Weghorst hareketli geldi ama gol olmadı. Yine bir serbest vuruşta bu sefer Weghorst'un kafası direkten döndü. Sonuç olarak iki takım da hem imaj olarak hem de puan olarak fazla bir şey kaybetmediler. Adeta alanınverenin razı olduğu bir maç oldu.

Böyle karşılaşmalar hakem için zordur. Volkan Bayarslan'ın ilk derbisiydi. Nasıl yönetti diye sorarsanız, 1-2 ufak tefek faul hatası dışında bence çok iyi yönetti. Özellikle faul gibi görünen birçok kritik pozisyonu devam ettirmesi, tempo adına iyiydi. Belki 1-2 faulü tartışılır, belki Szalai'ye göstermesi gereken sarı kart tartışılır ama maçın geneline baktığımızda oyun kontrolü ve futbolculara yaklaşımıyla kendisini çok beğendim.