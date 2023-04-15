G.Saray dün gece tam bir gövde gösterisi yaptı. Birbirinden güzel goller, İcardi'nin hat-trick'i ve seyircisiyle bütünleşmiş bir Galatasaray.

Aslında maçta çok ciddi tuhaflıklar var. Galatasaray ilk iki golü kontrataktan attı. Halbu ki bu tip golleri İstanbul'da konuk takımlar Galatasaray'a atarlar. İlkinde Kayserispor defansı öne çıktığında İcardi milimetrik olarak ofsayttan kurtulup golü yaptı . İkincisinde de kaptığı topu Kayserispor defansı az sayıdayken Rashica ile buluşturdu, o da çok iyi vurdu. Kayserispor yediği bu iki golde neyi planladı, anlamak mümkün değil . Zaten bu iki golden sonra maç bitiverdi.D aha sonra Galatasaray istediği her şeyi yaptı. Penaltılar kazandı, istediği gibi oynamaya başladı

Kerem, biraz daha kontrollü olsa Türkiye'nin en önemli atak oyuncusu olur. İcardi'nin ise öyle temiz bir fundamentali var ki inanılır gibi değil. Topu alışı, topu çekişi, ne zaman çekeceğine karar vermesi, ne zaman şut atacağına karar vermesi sonradan öğrenilecek bir şey değil. Yetenek ve çocuklukta alınmış bir eğitim. Sonuçta Galatasaray kağıt üzerinde favoriydi ama herhalde kimse böyle bir skor beklemiyordu.

Maçta hakem için iki kritik pozisyon var. Torreira'ya verilen penaltı. Penaltı çok açık, kırm-ı zı kart da doğru. Üstelik bu penaltı, VAR yardımıyla geliyor . Fakat burada tartışılacak olay, hakem vücut diliyle VAR daveti gelmeden önce Torreira'nın başka bir alanda faul yaptığını belirtiyor. İşte o zaman olay ciddi bir hata haline dönüşüyor. Bir diğer kritik karar da ilk yar-ı nın son dakikasında Nelsson'a verilmesi gerektiği tartışılan kırmızı kart. Bence önce Kayserisporlu oyuncu, Nelsson'un boynuna sarılıyor ve dolayısıyla kırmızı kart yok.