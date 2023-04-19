Galatasaray emin adımlarla hedefine ilerliyor. Dün gece maç öncesi 'Acaba zorluk yaşar mıyız?' diyen Galatasaraylılar, daha ilk dakikadan anladılar ki maç çok rahat geçecek. Öyle oldu. Bunun temel iki sebebi var; İlki Alanya'nın yerinde yeller esiyor. Nerede o geçtiğimiz yıllardaki tehditkâr Alanyaspor, nerede dün geceki Alanyaspor… Diğer sebebi ise, kalite farkı.

Galatasaray, düşük tempoda da oynasa, tam anlamıyla konsantre olmamış olsalar bile kaliteli oyuncularının anlık yaratıcı vuruşlarıyla skoru bulabiliyorlar. Bunun en net örneği, İcardi'nin attığı gol. Hazırlanış ve vuruş tekniği olarak harika bir gol. Mertens topu alıyor, kafayı kaldırıyor, İcardi ile göz göze geliyor, adeta gözlerle konuşup anlaşıyorlar ve İcardi'nin koşu yaptığı noktaya bırakıveriyor. Peki İcardi ne yapıyor? Müthiş vuruş tekniğiyle golü atıyor. Üstelik bu gol, maç 1-1 iken ve ilk devrenin son dakikalarında geldi.

Diğer bir kalite ise Galatasaray'ın attığı 4. gol. Adekugbe'nin soldan alıp götürerek uzak köşeye attığı top ve Rashica'nın yere düşerken çok zor bir anda topa dokunuşu. Böyle kaliteli ayaklar kötü oynarken veya düşük tempoda sonucu değiştiriyor. Pek tabii ki Galatasaray dün gece kötü oynamadı. İlk golü Abdülkerim ile duran toptan buldu, ardından ise penaltıyla Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sonuçta Galatasaray, doludizgin devam ediyor.

Geçen haftanın çok tartışılan hakemi Abdulkadir Bitigen dün gece mükemmel bir maç yönetti. Hemen hemen her kararı doğru. Buna penaltı da dahil. Alanyasporlu oyuncu soldan topu kestikten sonra Sacha Boey'in net bir hamlesi var. Bu da penaltıyı gerektiriyor.