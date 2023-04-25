Dün akşam Kadıköy'de trajikomik bir maç izledik. Düşünebiliyor musunuz, rakip düşmemeye oynuyor, 4 oyuncusu kart cezalısı nedeniyle oynamıyor… 50 bin kişi tribünde ve 2-0 öndesiniz. Bu dakikadan sonra maçı kazanamamak futbol ahmaklığıdır! F.Bahçe, maça çok iyi başladı adeta tek kale oynadı ve Arda Güler ile de öne geçti. İlk yarıya bakıyoruz, İstanbulspor'un gelebildiği pek yok. Topla oynama ağır bir şekilde F.Bahçe'de. 2. yarı başlıyor ve hemen başında da F.Bahçe Arda Güler ile 2. golü buluyor. Mükemmel bir gol ve işte o dakikadan sonra herkes 'bu maç bakalım ne kadar farka gidecek' diye düşünürken maç bir anda İstanbulspor'un attığı art arda gollerle 2-2'ye geliyor. Önce bir penaltı, ardından da F.Bahçe kalecisi İrfan Can'ın Samet'e çarpan topta kontrpiyede kalması sonucu maç 2-2 oluveriyor. Aslına baktığımızda maç 2-2 olduğunda daha 20 dakika var. Nitekim beraberlik golünden hemen sonra Valencia'nın müthiş yaratıcılığı ile Pedro golü buluyor. Tam 'F.Bahçe zar zor kazandı' diyecektik ki uzatmaların son dakikasında Eze, F.Bahçe'nin tüm umutlarını eziyor. Arao'nun hatası, Eze'nin boş kalıp kafayı vurması dünkü G.Saray'ın puan kaybını ortadan kaldırıverdi. Hakemi hiç beğenmedim. 2 kritik hatası var. Maçın başında Pedro'nun attığı golde faul yok. İstanbulspor kalecisi F.Bahçeli oyuncuya çarpıyor ama hakem faul icat edip golü iptal ediyor. İstanbulspor'un lehine verdiği penaltı da penaltı değil. Top Ferdi'nin ayağından sekip kendi ekseni etrafında dönen Ferdi'nin koluna çarpıyor. Kasıt yok ve top vücuttan sekiyor. Dolayısı ile böyle penaltı yok.