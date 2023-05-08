Maçın sözde hakemi, F.Bahçe’yi son 15-20 dakika sıçratmaya çalışsa da sarı-lacivertliler başaramadı

Fenerbahçe, haftalardır bir çekirge gibi sıçrıyordu. Son dakika golleri, kötü oynasalar da kazanılan üç puanlar... Fakat dün gece Fenerbahçe, Giresunspor karşısında sıçrayamadı. Üstelik maçın sözde hakemi, Fenerbahçe'yi son 15-20 dakika sıçratmaya çalışsa da sarı-lacivertliler başaramadı.

Genel olarak bakınca teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri iyi mi oynadı? Hayır kötü oynadılar. Hem kötü oynadılar hem de özellikle 30. dakikadan sonra rakip Giresunspor'a fazla pozisyon verdiler.

Maça Fenerbahçe baskılı başladı ve penaltıdan Batshuayi ile de golü buldu. Ama sonra ne hikmetse sarı-lacivertli takım geriye yaslandı. Top kayıpları ve ikili mücadelelerde eksiklik, ilk yarı sonuna kadar üstünlüğü Giresunspor'a verdi. İkinci yarıda yine futbol adına hiçbir şey ortaya koyamadı. Topu tutamadılar, hücum edemediler, pas yapamadılar. İşte bu dakikalarda Attila Szalai'nin hatası ile Giresunspor golü buldu. Macaristan Milli Takımı'nın stoperi, topu o şekilde sektirmez. Sektirirsen adam kaçar ve golü yapar. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe ne yaptığını bilmez şekilde baskı kurmaya başladı. Şişirdiler, karambol yaratmaya çalıştılar hepsi bu. Ne bir organize atak ne bir şut ne bir araya oynama… Bunların hiçbirini göremedik. Belki de sezonun en kötü oyununu oynadılar. Belki de dün gece şampiyonluk şansını çok da zora soktular.

Hakem Bahattin Şimşek'in yetenekleri kısıtlı. VAR kararıyla verdiği penaltı doğru olsa da son 15-20 dakika utanç verici bir yönetim sergiledi. Fauller yarattı, bir basketbol hakemi gibi fauller buldu, çıkarttı ama Fenerbahçe'ye gol attıramadı.