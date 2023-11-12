G.Saray, sezon başından beri Avrupa maçlarında çok çok iyi ama lig maçlarında ve de özellikle deplasmanlarda iyi oynamıyordu. Ve sonunda dün gece Hatay'a kaybettiler. G.Saray, özellikle ilk yarı ne şut attı ne de topun yönünü çabuk değiştirebildi. Özellikle Hatayspor gibi kapanan takımlara karşı cepheden araya oynayarak ya da ikiyle bire bir pozisyon bulmak şart. Ama G.Saray bunların hiçbirini yapmadı, yapamadı. Hatay pek tabii ki iyi kapanıp çabuk kontrataklarla pozisyon yaratmak istiyordu. İlk yarıda bunu başardılar ve öne geçtiler. G.Saray, golden sonra beraberliği buldu ama bu gol tamamen Hatay kalecisi Erce'nin mutlak hatasından geldi. Kendi oyuncusu ile çarpıştı, boşta kalan topu da Zaha filelere yolladı. İkinci yarı G.Saray, oyunu çözebilir diyorduk. Nitekim de bu yarıya G.Saray hem çok hızlı hem de çok istekli başladı. İkinci yarının 5-10 dakikası rakibi adeta bayılttılar. Direkten dönen top, ardından Erce'nin kurtardığı önemli pozisyondan hemen sonra golü G.Saray'dan beklerken Hatay'ın golü geldi. Yine müthiş bir kontratak, çok çabuk çıkan bir Hatayspor ve Lamkel ile gelen galibiyet golü… Sonuçta G.Saray kazanmayı hak etmedi. Top kontrolünün %60-70 arası G.Saray'da olması bir şey ifade etmedi. Hakem Bahattin Şimşek, bana göre mükemmele yakın bir maç yönetti. Çok ama çok beğendim. Tartışılacak tek pozisyon son dakikada Barış Alper'in rakibinin kafasına vurduğu şiddetli dirsek. VAR hakemi bunu görmeli ve attırmalıydı.