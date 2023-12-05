F.Bahçe, Nordsjaelland maçının yarasını sardı. Çok çok iyi oynamasalar da farklı bir skor elde ettiler. Ama hâlâ defansif anlamda önemli eksikleri var. Maçın başında Fenerbahçe, Szymanski'nin klas vuruşuyla öne geçti. Daha sonra Sivasspor rahat rahat gelmeye başladı. Mutlak olmasa da önemli pozisyonlar buldular. Devre biterken, İrfan Can'ın alıştığımız mükemmel gollerinden biri daha geldi. Sola çekti, ceza alanı dışından doksana taktı. İrfan Can bu tür golleri atmayı biliyor ve seviyor. İkinci yarı başlar başlamaz Samet'in hatasından gelen golle, Sivasspor umutlandı. Samet'in ofsaytı bozuşu, rakibini döndürmesi, bir milli takım stoperi için kabul edilir değil. Bundan sonra maç zorlaşabilir derken, önce Dzeko'nun mu yoksa Sivassporlu oyuncunun kendi kalesine mi attığı belli olmayan golle Fenerbahçe rahatladı. Bazı oyuncularda düşüş var. Örneğin Dzeko ve Tadic. Düşüş diyoruz tempolarında ama Dzeko'nun iki şutuyla gelen goller ve Tadic'in asistleri dün gece istatistiklere geçti. Fred'in dönüşü, çok önemli katkı olacak. Fizik olarak hazır olmasa da toparlandığında Fenerbahçe'nin orta sahası için vazgeçilmez isim. Sivasspor savunma yapmayı bilmiyor. Markaj yapmayı bilmiyor. Yakın oynamayı bilmiyor. Bu nedenle de çok basit goller yediler. Hakeme gelince, sonuca büyük etkisi olmadı ama bazı abartılı itirazları görmezden gelmesi ve bazı ayağa basmalarda şiddet standardı uygulamaması notunu düşürdü. İlk yarıda Sivasspor, Osayi'nin hareketine penaltı bekledi ama topa vuran Osayi'ydi ve devam kararı doğru.