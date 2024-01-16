Galatasaray ucuz kurtuldu. Fenerbahçe önemli bir deplasman galibiyeti aldığında G.Saray'da ister istemez bir sinirlilik, bir panik ortaya çıktı. Maçın geneline baktığımızda da G.Saray'ın asla iyi oynadığını söyleyemeyiz. Belki ilk golü attılar, öne geçtiler ama ondan sonra tempo ve pas yüzdesinde ciddi eksiklikler yaşadılar. Hele hele Kayserispor'un penaltı kaçırdığını da eklemeliyiz. İkinci yarı tüm camia, tüm taraftar diken üstündeydi. Puan kaybı, farkı en az 4 puana çıkartıp işi daha da zora sokacaktı. Zaten soktu da! Torreira'nın hatası ile Kayserispor golü buldu. İşte bu dakikadan itibaren belki de sezon sonuna kadar gidebilecek büyük bir travmanın ayak seslerini duyduk. Derken sahneye Barış Alper çıktı. Bir yan topta VAR'ın yardımı ile hakem Atilla Karaoğlan bir penaltı verdi ve Galatasaray rahatlıkla puan kaybedebileceği maçta 3 puanı alıverdi. Sonuçta baktığımızda sıkıntı şu: G.Saray kör topal ilerliyor, F.Bahçe zor kazansa da rakibini sürklase edebiliyor. Ve şu anda aradaki fark sadece 2 puan. İcardi nerede belli değil, ciddi bir disiplinsizlik hakim. Gelelim hakeme... Verdiği iki penaltıda da haklı. İlkinde bir elle oynama var, diğerinde ise Barış Alper'in, VAR yardımı ile gelen bir çekilmesi var. Fakat Mertens'in attığı golde asla faul olduğuna inanmıyorum. Topa Halil dokunuyor, Mertens golü yapıyor. Kesinlikle büyük hata var.