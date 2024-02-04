Tabelaya baktığımızda çok net bir skor görüyoruz. Sanki Fenerbahçe rahat kazanmış gibi. Oysa ki 90 dakikaya baktığımızda tablo hiç de öyle değil. Fenerbahçe'nin attığı golleri, dışarı aldığımızda daha iyi oynayan, daha fazla pozisyon bulan Antalyaspor… İlk yarıda Antalyaspor, sürekli kontrataklarla golü düşündü. Fenerbahçe özellikle Tadic'le pozisyon üretmeye çalıştı. Maç tatsız-tuzsuz gidiyordu ki sahneye Cengiz Ünder çıktı. Onun sol ayakla uzak köşeye attığı çok golünü hatırlarız ama dün geceki farklıydı. Gerilmedi, önünde defans oyuncusu vardı, hatta topu soluna bile çekmedi ama sert ve isabetli bir uzak direk golüyle Fenerbahçe'yi öne geçirdi. İşte böyle oyuncular maç iyi gitmezken, tıkanmışken, sahneye çıktıklarında skoru değiştirebiliyorlar. İkinci yarı, oyunun mutlak hakimi Antalyaspor… Pek tabii ki bunda skorun da etkisi var. Sağdan geldiler, soldan geldiler, çok fazla pozisyon üretmeseler de son dakikalarda Buksa'nın bir kafası var. Buksa bu tür golleri çok atmıştı. Ama dün gece sert ve iyi vuramadı. Golü de yapamadı. Fenerbahçe diken üzerindeyken ve uzatma dakikaları oynanırken, Bonucci'nin uzun ve güzel pasını iyi değerlendiren Batshuayi fişi çekiverdi. Sonuçta Fenerbahçe belki de Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinden çok iyi oynamasa da 3 puanla dönmesini bildi.

Maçın en başarılı isimlerinden biri de hakem Volkan Bayarslan'dı. Çok beğendim. Belki bir iki faulü tartışılır ama zorluk derecesi yüksek böyle bir maçı mükemmele yakın yönetti.