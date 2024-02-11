Galatasaray engelleri birer birer aşıyor. Başakşehir kaliteli oyunculardan kurulmuş ama bu sezon iyi oynayamayan bir takımdı ve üstelik haftalar önce F.Bahçe'ye kök söktürmüşlerdi. Fakat Galatasaray takımı çok tuhaf oyunculardan kurulu. Tuhaf derken, pozitif anlamda söylüyorum.

Mesela Barış Alper… Son 1 sene içinde büyük başarı katedip Türkiye'nin yıldız oyuncularından biri oluverdi. Tam bir joker. Sol bek oynuyor, kanat oynuyor, sağ bek oynuyor, dün gece de tipik bir santrfor golü attı. Başakşehir çıkarken kaptırdı, liberosu topu kontrol edemedi, Barış bastı, aldı ve dönüp çok iyi vurdu. Galatasaray attığı ilk gole kadar fazla üretememişti. Bu golden sonra ise kaçan kaçana...

Mertens, fare gibi bir oyuncu. Ne zaman nereye kaçacağını, ne zaman araya oynayacağını, ne zaman şut çekeceğini kestiremiyorsunuz. G.Saray'ın ikinci golü de öyle geldi. Mertens ceza alanından şık vurdu ve golü yaptı. İkinci yarı Baş akşehir çok gelmeye başlayınca G.Saray kontradan önemli pozisyonlar yakaladı ama farkı açmayı beceremedi. Dün gecenin sıkıntısı şu; Kerem ve Nelsson sakatlandı. Durumları nedir bilmiyoruz. Sarı-kırmızılı ekibin perşembe günü Avrupa maçı sonrasında da şampiyonluk yolunda ciddi rakipleri var.

Hakem Cihan Aydın'ı bir-iki hatasına rağmen ben yine beğendim. Objektif ve sakin. İlk yarıda Mertens'in bileğine bir basma var. Tam limit ama sarı bile göstermedi.