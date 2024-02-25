Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıda topun Kasımpaşalı oyuncunun koluna değip değmediğini göremiyoruz ama kanaatimce temas yok

Fenerbahçe, adamı kanser eder diye bir laf vardır! Gerçekten de dün gece Fenerbahçe camiası 95. dakikaya kadar kanser oldu. 96'daki penaltıdaysa ise kalp krizi geçirdi. Önce şunu söyleyelim; ne taraftar da ne oyuncular da şampiyonluğa giden yol coşkusunu tam olarak hissedemiyoruz. İlk yarı maç pekala 2-2 bitebilirdi. Fenerbahçe pozisyon üretti ama aynı oranda da Kasımpaşa'ya pozisyon verdi. Özellikle Oosterwolde'nin kanalı yol geçen hanı gibi oldu. Nitekim ikinci yarıda da bir kornerde de rakibin golü geldi. Bu kadar yerleşim hatası yapmamaya gayret eden bir takım Kasımpaşa'nın stoperinden golü yedi. Sonra sahneye Mert Hakan çıktı. Mükemmel bir frikik ve Fenerbahçe'yi bitkisel hayattan uyandırdı. Her türlü değişiklik, çift santrfor golü getiremedi ve uzatma dakikalarına girildi. Maç bitmek üzereydi ki VAR yardımıyla gelen bir penaltı var. Çok detaylı baktığımızda Kasımpaşalı oyuncu topa kolunu uzatıyor ama değip değmediğini çok net göremiyoruz. Ama kanaatimce temas yok. Dolayısıyla da penaltı yanlış karar. Dzeko'nun ofsayt diye sayılmayan golünde hakem kararı doğru. Dzeko'nun ayağı kaleye rakipten daha yakın.

Sonuçta Fenerbahçe kazandı ama puan kaybetselerdi şampiyonluk yarışında ciddi anlamda geriye düşeceklerdi. 'Bazı sakatlıklar belimizi büktü' demeye hakları yok. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu Türkiye'nin en geniş kadrosu. Yedeklerden bile bir takım kursak ilk 4'ü zorlayacak pozisyona sahiptirler.